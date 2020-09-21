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21 сентября,
2020
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Новости

Профсоюзы предложили постоянно выплачивать пособия безработным с детьми

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила повысить пособие по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и применять его на постоянной основе. Данная инициатива содержится в предложениях ФНПР к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы. Об этом сообщают Известия.

Профсоюзы предложили постоянно выплачивать пособия безработным с детьми

Отмечается, что этот документ будет определять основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Предполагается, что проект генерального соглашения сформируют до конца октября. Предложения ФНПР к документу на данный момент находятся на стадии обсуждения.


Как пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных, инициатива заключается не только в сохранении такого пособия, но и в применении его на постоянной основе. В настоящий момент выплата безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, осуществляется в размере 3 тысяч рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера. В ФНПР отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по РФ составляет порядка 10,7 тысячи рублей.


Обсуждения также требует и вопрос касательно того, один или оба родителя могут претендовать на выплату, добавили в ФНПР.

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