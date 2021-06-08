Профсоюзы попросили Путина возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам, которую отменили в 2016 году.





«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — заявил Шмаков в письме, направленном Путину.





Шмаков отметил, что правительство не одобрило ни один из законопроектов о возвращении индексации пенсий, предложенных депутатами, и не внесло в Госдуму свой вариант.





Ранее Шмаков уже просил президента вернуться к вопросу об индексации пенсий. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Тогда сообщалось, что речь идет о временной мере, но срок действия заморозки индексации не уточнялся.