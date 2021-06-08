Профсоюзы попросили Путина возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам, которую отменили в 2016 году.
«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — заявил Шмаков в письме, направленном Путину.
Шмаков отметил, что правительство не одобрило ни один из законопроектов о возвращении индексации пенсий, предложенных депутатами, и не внесло в Госдуму свой вариант.
Ранее Шмаков уже просил президента вернуться к вопросу об индексации пенсий. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Тогда сообщалось, что речь идет о временной мере, но срок действия заморозки индексации не уточнялся.
По данным обладминистрации, средний размер пенсии в Томской области составляет 17,1 тыс. рублей. В России, по данным областных властей, средняя пенсия составляет 15,7 тыс. рублей. По размеру назначенных пенсий Томская область сохраняет лидирующую позицию среди регионов СФО и входит в ТОП-15 среди всех субъектов РФ, подчеркивают власти.
В России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, работали 8,9 миллиона пенсионеров, или 20,7% от общего числа тех, кто имеет право на пенсию. С 2016 года число работающих пенсионеров сократилось более чем в полтора раза — тогда в стране проживали 15,3 миллиона пенсионеров, продолжавших работать (или 35,7% от общего числа пенсионеров). Росстат связывает это снижение с отменой индексации пенсий.
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