Профессора СибГМУ в прямом эфире ответят на вопросы о вакцинации от COVID-19

Вакцина от коронавируса изменяет ДНК? После прививки люди заболевают, получают осложнения и даже умирают? Вакцину не протестировали как положено, поэтому люди — подопытные? Эти и другие мнения сейчас активно «ходят» в обществе. Сегодня, 28 июля, в 18:00 в социальных сетях СибГМУ и ТПУ состоится прямой эфир, в котором профессора СибГМУ ответят на вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса, и развеют волнующие людей мифы.

На вопросы ответят профессор кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии СибГМУ, врач-пульмонолог Сергей Федосенко и руководитель Центра клинических исследований СибГМУ, руководитель проекта «Томская область – лаборатория здоровья», профессор и главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения Томской области Юлия Самойлова.

Эксперты расскажут, что происходит после прививки, какой состав у вакцин, почему их «так быстро» разработали и какие вообще гарантии дает прививка. Свои вопросы для экспертов можно задать заранее в аккаунтах университетов в социальных сетях. Там же пройдет и эфир: ВКонтакте — СибГМУ и ТПУ, Инстаграм — СибГМУ и ТПУ.