Профессор ТГУ Сергей Кирпотин вошел в число героев выставочного проекта «Русские маяки»

Героев для проекта «Русские маяки» предлагали общественные организации, журналисты, администрации регионов и муниципалитетов. После отбора заявок в московском «Есенин-центре» открыли фотовыставку с портретами участников, ее можно посетить до 25 марта. Кроме того, творческая команда Московского Театра поэтов посвятила стихотворение каждому участнику герою проекта.

Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники БИ ТГУ и директор исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» Сергей Кирпотин вошел в число героев выставочного проект «Русские маяки», сообщает пресс-служба университета. Идея проекта – показать важность преемственности поколений и духовных ценностей с помощью современной поэзии, музыки и мультимедийного оборудования.

Включить Сергея Кирпотина в состав проекта предложила глава Ассоциации КМНС Томской области «Колта-Куп» Тамара Усатова. Наряду профессором «Русскими маяками» стали еще 36 человек: актер театра и кино Василий Лановой, дирижер Владимир Федосеев, артист балета Владимир Васильев, военно-морской лётчик Иван Бохонко, хоккеист Игорь Ларионов, врач-кардиохирург Лео Бокерия, летчик-космонавт Александр Александров, путешественник Федор Конюхов, поэт и музыкант Александр Розенбаум, заслуженный эколог России Валентин Пажетнов и другие.

Но это далеко не все «маяки» современности, – отмечают организаторы проекта. – Это только отправная точка национального проекта, так как «людей-маяков» в нашей стране гораздо больше. И это не разовая акция, а только начало создания коллективного портрета героев нашего времени.

Томский «человек-маяк» Сергей Кирпотин родился в 1964 году. Окончив школу, поступил на биолого-почвенный факультет ТГУ, специализировался на кафедре ботаники, с 1998 по 2003 годы являлся деканом факультета, а затем – проректором по международным связям ТГУ.





В сфере научных интересов Сергея Кирпотина – широкий спектр фундаментальных направлений экологии и природопользования: жизненные формы и адаптации организмов, пространственная структура и динамика экосистем и ландшафтов, общая теория симметрии, ландшафтная экология, экологический менеджмент. В последние годы профессор Кирпотин изучал и всесторонне обосновывал глобальную климаторегулирующую роль западносибирских болот. Сергей Кирпотин написал более 130 научных работ. Все они имеют практический выход и представляют ценность для экологического мониторинга, прогноза и моделирования экологических процессов. Более подробную научную биографию ученого можно найти на сайте ТГУ.





Несколько раз профессор Кирпотин давал интервью ТВ2. Например, о катастрофическом влиянии таяния вечной мерзлоты на инфраструктуру Сибири и том, как скажется на климате России и Томской области замедление Гольфстрима.





Идея проекта «Русские маяки» родилась после создания Владом Маленко одноименной поэмы. Впервые «Русские маяки» были представлены зрителям в виде театрально-музыкальной мистерии на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в августе 2017 года. Цель проекта через синтез современной поэзии, музыки и возможностей мудьтимидейного оборудования «показать важность духовной преемственности поколений и духовных ценностей в формировании ценностных ориентаций у современных подростков и молодежи России».





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