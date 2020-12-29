Проезд в Томске в ночь с 31 на 1 января будет стоить 50 рублей

Проезд в общественном транспорте Томска в ночь с 31 декабря на 1 января будет стоить 50 рублей. В целом, пассажирский транспорт в период новогодних каникул будет работать в режиме выходного дня.
В новогоднюю ночь работать общественный транспорт будет до 2-2.30 часов. На линию выйдут городские маршрутки № 19, 23, 26, 30/33, 53 и 118/32. Также будут работать по два троллейбуса на маршрутах №№ 1, 2, 3, 6 и по два трамвая на маршрутах № 1, 2, 3.
Центр организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) администрации города 1 и 2 января будет работать в режиме круглосуточного дежурства. Перед рождественскими праздниками сотрудники центра проведут проверки работы пассажирского транспорта непосредственно на маршрутах.
Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что праздничного салюта в ночь 31 декабря в Томске не будет. Из-за пандемии мэрия Томска проведет порядка 200 мероприятий в онлайн-формате. При этом, в саму новогоднюю ночь на площади Ново-Соборной будет играть праздничная музыка, а у ледовых городков будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.
Подробнее о том, как готовят Томск к Новому году, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.
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