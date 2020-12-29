Проезд в Томске в ночь с 31 на 1 января будет стоить 50 рублей

Проезд в общественном транспорте Томска в ночь с 31 декабря на 1 января будет стоить 50 рублей. В целом, пассажирский транспорт в период новогодних каникул будет работать в режиме выходного дня.

В новогоднюю ночь работать общественный транспорт будет до 2-2.30 часов. На линию выйдут городские маршрутки № 19, 23, 26, 30/33, 53 и 118/32. Также будут работать по два троллейбуса на маршрутах №№ 1, 2, 3, 6 и по два трамвая на маршрутах № 1, 2, 3.







Центр организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) администрации города 1 и 2 января будет работать в режиме круглосуточного дежурства. Перед рождественскими праздниками сотрудники центра проведут проверки работы пассажирского транспорта непосредственно на маршрутах.