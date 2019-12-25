Проезд в автобусах в новогоднюю ночь в Томске будет стоить 40 рублей

1 января с утра и до 21 часов проезд в общественном транспорте будет стоить 22 рубля. С 21 до 23 часов будет действовать «вечерний» тариф в размере 25 рублей. Проезд пожилых томичей — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет — будет стоить 17 рублей. Стоимость провоза багажа не изменится, она также будет составлять 10 рублей.



Неизменными останутся цены на проездные билеты в электротранспорте. Для учащихся проездные стоят 800 рублей, для работающих – 1200, для пенсионеров — 360.



В новогоднюю ночь на улицах Томска будут курсировать 67 маршрутных автобусов. Они будут работать на маршрутах №№ 2, 11, 12, 19, 20, 22, 25/52, 26, 29, 4, 5, 16, 23, 53, 30/33 и 36/37 с интервалом движения 15-20 минут.