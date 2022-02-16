Проектирование удобных городов: ТГАСУ приглашает на бесплатные лекции

Томский государственный архитектурно-строительный университет проведет серию бесплатных научно-популярных лекций для архитекторов и строителей. Заявку на участие можно оставить онлайн.

Как сообщает пресс-служба ТГАСУ, лекции приурочены к 70-летию вуза и пройдут по 9 направлениям. «На лекциях мы расскажем о цифровых технологиях в строительстве, новых строительных материалах, проектировании удобных городов, развитии транспортной системы, — рассказал директор Института непрерывного образования ТГАСУ Николай Шадейко. — Мы надеемся, что наш подарок внесет разнообразие в ежедневную деятельность организаций и команд, став источником полезных знаний».

Цикл лекций стартует в марте и продлится два месяца. Авторами станут сотрудники университета: признанные специалисты в разных областях строительных наук, основатели научных школ.

Так, декан архитектурного факультета Владимир Коренев расскажет о современных тенденциях в развитии городов, доцент кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий Ольга Лелюга — о технологии информационного моделирования зданий (BIM), доцент кафедры автомобильных дорог Андрей Бурлуцкий прочитает лекцию о транспортных моделях и их роли в развитии инфраструктуры, Наталья Копаница об особенностях оборудования, материалов и технологий для 3D строительства.

Подробная информация о программе лекций размещена на сайте вуза.