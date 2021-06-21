Свято-Феодосиевский приход получил грант 2,5 млн рублей на проект «Женский монастырь в Томске»

Проект «Женский монастырь в Томске: погружение в реальность» Свято-Феодосиевского прихода Томской епархии вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. В этом году на конкурс было представлено рекордное количество проектов за всю историю проведения конкурсов президентских грантов – 12 255. Победителями конкурса стали 2 144 некоммерческие организации из 81 региона, среди которых оказался и Свято-Феодосиевский приход.

«Проект-победитель «Женский монастырь в Томске: погружение в реальность» направлен на сохранение и популяризацию регионального культурного наследия, связанного с традиционной религиозной культурой и ее ролью в жизни городского сообщества в истории и современности, - говорится на сайте Фонда президентских грантв. - Проект будет действовать на территории историко-архитектурного комплекса бывшего Иоанно-Предтеченского монастыря, который является памятником истории регионального значения». Тематическая и интерактивная экспозиции проекта разместятся на приходе храма свт. Феодосия Черниговского – в историческом здании трапезной Иоанно-Предтеченского монастыря(ул. Студгородок, 4).

На основе историко-архивных, библиографических изысканий команда специалистов создаст интерактивную 3D-реконструкцию ансамбля Иоанно-Предтеченского монастыря с возможностью виртуальной экскурсии посредством VR-оборудования, а также постоянную тематическую экспозицию на основе аутентичных икон, богослужебной утвари и книг, документов и фотографий. С опорой на экспозицию будет разработана и проведена серия экскурсий, игровых квестов и других мероприятий для разных целевых аудиторий.

– Виртуальную реконструкцию можно будет увидеть в реальном масштабе и пропорциях с помощью VR-технологии. Благодаря подобной экспозиции все желающие в ходе экскурсии по территории бывшего монастыря смогут не только услышать интересный рассказ об одной из интересных страниц истории нашего города, но и буквально «погрузиться» в историю старого Томска: своими глазами увидеть прекрасные монастырские храмы, искусные работы томских монахинь-золотошвей и пройтись по монастырскому некрополю, – рассказывает настоятель храма свт. Феодосия Черниговского иерей Евгений Маслич на сайте храма .

Для справки: В конце XIX – начале XX века Иоанно-Предтеченский монастырь был одним из самых крупных и процветающих в Томской губернии. В истории женского монастыря немало ярких и интересных страниц. Создавалась обитель по инициативе и при личном участии томского купечества. Её неизменно посещали самые именитые гости города. Почётным гостем монастыря был и цесаревич Николай – впоследствии последний император Всероссийский. Среди покровительниц обители была сама государыня императрица Александра Фёдоровна.



На территории монастыря действовал так называемый «профессорский некрополь», где нашли своё упокоение почётные граждане, деятели культуры и искусства, учёные, ректора, профессора и преподаватели Томского университета и Томского технологического института.



После Октябрьской революции и установления в Томске советской власти женская обитель была закрыта и разграблена, ни монастырские храмы, ни кладбище не сохранились до наших дней.