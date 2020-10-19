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19 октября,
2020
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Проект ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев» вошел в шорт-лист премии «Профессия — журналист»-2020

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Экспертный совет премии «Профессия — журналист» опубликовал шорт-лист из 35 финалистов, отобранных из более 500 присланных на конкурс работ. Проект ТВ2 «Яма. Дорога переселенцев» стал одним из номинантов в категории «Страна».  

Всего в журналистском конкурсе семь номинаций — «Страна», «Расследование», «История/Репортаж», «Интервью/Портрет», «Видеодокумент», «Публицистика/Аналитика», «Мультимедия + Подкасты». В финал вышли журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «Дождя», «Коммерсанта», «7х7» и других изданий — Юрий Дудь, Ирина Шихман, Елена Костюченко, Олеся Герасименко, Катерина Гордеева, Илья Азар, Алексей Пивоваров и другие.

Вместе с нашими коллегами за победу в номинации «Страна» поборются Анастасия Сечина с материалом «Обвинительные клоны» о презумпции виновности, Алексей Романов с репортажем о протестном Хабаровске, Тимофей Бутенко с расследованием о строительстве инфекционного центра в Саратове и Надежда Кондрашова с Ильей Бархатовым с фильмом о трагедии в Магнитогорске. Лауреаты премии будут объявлены в декабре 2020 года. Церемония награждения пройдет онлайн.

Фильм и мультимедийный проект «Яма. Дорога спецпереселенцев» стали вторым эпизодом документального цикла ТВ2 «Антропология террора». О трагедии спецпереселенцев 1930-1940-х годов рассказывают потомки ссыльных, историки и документы.

Напомним, что первый фильм из цикла «Антропология террора» — «Яр. Колпашевская трагедия» стал лауреатом премии «Профессия — журналист» в 2019 году. Работа над третьим эпизодом цикла, который посвящен теме сопротивления в ГУЛАГе, уже началась.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ЯР

ЯМА

Сергей Пархоменко: «Памятник Колпашевскому яру есть. Это помойка»

«Такие глубокие ямы не зарастут никогда...»

«Не прощайте их, убитые!»

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