Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Проект томского театра «Индиго» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник — Сибирь»
Новости

Проект томского театра «Индиго» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник — Сибирь»

ТВ2 ТВ2

Проект «Мелодия жеста» томского театра «Индиго» вошел в шорт-лист XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь». Томский проект стал одним из лучших в номинации «Антикризисные коммуникации». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках проекта «Мелодия жеста» актеры театра «Индиго» снимают клипы на популярные композиции известных артистов, где исполняют песни на языке глухонемых. Победителей по итогам публичных защит коммуникационных проектов определит экспертное жюри. Позже они будут рекомендованы к участию уже в федеральном конкурсе. Церемония награждения пройдет 29 января в Красноярске.

Добавим, что в рамках проекта «Мелодия жеста» актеры театра «Индиго» снимают клипы на популярные композиции известных артистов, где исполняют песни на языке глухонемых.
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.