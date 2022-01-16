Проект томского театра «Индиго» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник — Сибирь»

Проект «Мелодия жеста» томского театра «Индиго» вошел в шорт-лист XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь». Томский проект стал одним из лучших в номинации «Антикризисные коммуникации». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках проекта «Мелодия жеста» актеры театра «Индиго» снимают клипы на популярные композиции известных артистов, где исполняют песни на языке глухонемых. Победителей по итогам публичных защит коммуникационных проектов определит экспертное жюри. Позже они будут рекомендованы к участию уже в федеральном конкурсе. Церемония награждения пройдет 29 января в Красноярске.



Добавим, что в рамках проекта «Мелодия жеста» актеры театра «Индиго» снимают клипы на популярные композиции известных артистов, где исполняют песни на языке глухонемых.