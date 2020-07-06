Добрые новости
06 июля,
2020
1
фото
Новости

Проект стелы «Томск - город трудовой доблести» представят в июле

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Стелу «Томск - город трудовой доблести» могут установить на главной аллее Лагерного сада, ведущей к Мемориальному комплексу боевой и трудовой славы. Специалисты департамента архитектуры отметили, что стела не должна перекрывать видовые точки на монумент и весь проект должен получить согласование комитета по охране объектов культурного наследия.

Проект стелы «Томск - город трудовой доблести» представят в июле

«Томск вошел в число 20 муниципалитетов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести». По закону мы должны установить стелу с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания. В месте установки должны проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города», — отметил мэр города Иван Кляйн. 


Он поручил учесть все высказанные замечания, предложить несколько вариантов размещения стелы и разработать эскизные варианты, которые будут представлены экспертам и общественности. Проекты должны быть подготовлены к 13 июля.


Звание Город трудовой доблести Российской Федерации присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».


В Томске к концу 1941 года были размещены три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений.​

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.