Проект стелы «Томск - город трудовой доблести» представят в июле

Стелу «Томск - город трудовой доблести» могут установить на главной аллее Лагерного сада, ведущей к Мемориальному комплексу боевой и трудовой славы. Специалисты департамента архитектуры отметили, что стела не должна перекрывать видовые точки на монумент и весь проект должен получить согласование комитета по охране объектов культурного наследия.

«Томск вошел в число 20 муниципалитетов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести». По закону мы должны установить стелу с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания. В месте установки должны проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города», — отметил мэр города Иван Кляйн.



Он поручил учесть все высказанные замечания, предложить несколько вариантов размещения стелы и разработать эскизные варианты, которые будут представлены экспертам и общественности. Проекты должны быть подготовлены к 13 июля.





Звание Город трудовой доблести Российской Федерации присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».





В Томске к концу 1941 года были размещены три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений.​