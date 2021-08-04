Проект «Скоро в школу» стартует на ТВ2

Июнь и июль — время свободы, каникул и беззаботности — прошли. Наступил август — пора постепенно готовиться к школе. И родителям, и детям. Если от ассортимента в магазинах у вас разбегаются глаза, а дети расслабились настолько, что даже отказываются брать в руки книги из летнего списка для чтения, эта новость для вас.

Агентство новостей ТВ2 запускает проект «Скоро в школу». Вместе с нашими партнерами до 1 сентября мы расскажем вам, как правильно подобрать удобный и красивый ранец для ребенка, сколько канцелярии закупать, чтобы точно хватило. Какая школьная одежда будет не только подходящей по дресс-коду, но еще и комфортной, а также почему правильная обувь на каждый день — это важно для детей.

Кроме того, учителя и психологи дадут советы, как настроить ребенка на школьную волну, безболезненно адаптировать к новой обстановке будущих первоклассников и поддержать старшеклассников в период принятия решений и поиска себя.