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Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто прошел в Томске

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29 октября официальный дилер ŠKODA АДТ-Авто провел детское мероприятие ŠKODA КРОХА. Это уникальный проект, организованный автомобильным брендом ŠKODA и направленный на развитие и укрепление семейных ценностей, ведь основа всех проектов бренда – забота о клиентах.

Особое внимание проекта сфокусировано на самых маленьких участниках дорожного движения. В игровой форме дети узнавали, как нужно вести себя на дороге, как пользоваться светофором, как переходить дорогу по пешеходному переходу, а также о том, какие правила дорожного движения нужно помнить всегда.

После увлекательной лекции и активной викторины дети прошли тест-драйв и получили водительское удостоверение. Помимо развлекательно-познавательного контента, все участники получили тематические подарки и угощения.

А для родителей сотрудники АДТ-Авто с радостью провели семейный тест-драйв всего модельного ряда ŠKODA.

АДТ-Авто – это абсолютно новый инновационный дилерский центр бренда ŠKODA. Он предлагает настоящим и будущим владельцам автомобилей ŠKODA полный комплекс услуг и высокое качество обслуживания:

• Продажа новых автомобилей;

• Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание автомобилей;

• Установка дополнительного оборудования;

• Продажа оригинальных комплектующих и аксессуаров;

• Страхование, заключение кредитных и лизинговых договоров;

• Работа по программе Trade-in (прием старого автомобиля в зачет при покупке нового).

 

г. Томск, ул. Мостовая, 28Б.

Телефон: +7 (3822) 23 00 13

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