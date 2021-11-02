Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто прошел в Томске

29 октября официальный дилер ŠKODA АДТ-Авто провел детское мероприятие ŠKODA КРОХА. Это уникальный проект, организованный автомобильным брендом ŠKODA и направленный на развитие и укрепление семейных ценностей, ведь основа всех проектов бренда – забота о клиентах.

Особое внимание проекта сфокусировано на самых маленьких участниках дорожного движения. В игровой форме дети узнавали, как нужно вести себя на дороге, как пользоваться светофором, как переходить дорогу по пешеходному переходу, а также о том, какие правила дорожного движения нужно помнить всегда.

После увлекательной лекции и активной викторины дети прошли тест-драйв и получили водительское удостоверение. Помимо развлекательно-познавательного контента, все участники получили тематические подарки и угощения.