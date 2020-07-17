Проект развития Васюганья участвует в российском конкурсе идей для экотуризма

Томичей просят проголосовать за проект по развитию Васюганья, который участвует во всероссийском конкурсе проектов экологического туризма в России, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В рамках проекта в Бакчаре планируется открыть визит-центр и обновить объекты гостеприимства, обновить парк семейного отдыха и музейный комплекс, а также создать «Школу эковолонтеров». Инициатива проекта принадлежит государственному природному заповеднику «Васюганский» при организационной поддержке администрации Томской области, администрации Бакчарского района и проектного офиса «Креативные индустрии и туризм». Проект поддержан департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, ТГУ и архитектурно‒планировочным бюро «Стиль», — пишет обладминистрация.





Народное голосование продлится на сайте конкурса до 23 июля. Чтобы поддержать томский проект, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать Томскую область и участника — государственный природный заповедник «Васюганский», а затем лайкнуть проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Васюганский».





Как отмечают в обладминистрации, 30 лучших проектов конкурса объявят 28 июля. Их авторы получат возможность доработать свои проекты и затем представят их в финале. Конкурс завершится 16 октября. Победителями станут 10 территорий. Конкурс проходит при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. По данным организаторов, заявки на участие в отборе ТОП-30 лучших проектов подали 115 команд из 70 регионов России.









ПОДДЕРЖИ ТВ2!

