«Проект» разобрал маршрут Алексея Навального перед госпитализацией

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«Проект» разобрал путь Алексея Навального перед посадкой в самолет Томск-Москва, где ему стало плохо. Журналисты издания отмечают, что почти все передвижения оппозиционного политика по Томску и окрестностям города должны были попасть на камеры видеонаблюдения. Отследили путь и контакты Навального и полицейские — пресс-служба следственного управления МВД на транспорте рассказала промежуточных результатах доследственной проверки.

По данным «Проекта», Алексей Навальный с соратниками прилетел в Томск вечером 17 августа. В городе он собирался снять фильм-расследование о местных единороссах. Остановился политик в четырехзвездочном отеле Xander.

В последний день перед вылетом из Томска, 19 августа, Навальный работал, а вечером отправился купаться в Томи в деревню Кафтанчиково. По словам адвоката Антона Тимофеева, который возил Навального к реке, в воде политик провел около 10 минут. После купания он уехал обратно в Томск на машине координатора местного штаба Ксении Фадеевой.

Самолет Томск-Москва, на который сел Алексей Навальный, вылетал в 7:55. Чтобы успеть на рейс, политик и двое человек из его команды договорились встретиться в лобби отеля Xander в 6 утра. Завтрак там начинается в 7 часов, поэтому поесть в отеле перед вылетом они не успели.

До аэропорта Алексей Навальный ехал на «Яндекс.Такси». Как вспоминает его пресс-секретарь Кира Ярмыш, в авто политик сел на переднее сидение. В аэропорту Навальный чувствовал себя хорошо, смеялся и шутил, хотя и выглядел невыспавшимся. В ожидании вылета политик с командой пошел в «Венскую кофейню», где официантка принесла им кофе и чай. Кира Ярмыш вспоминает, что Навальный только выпил чай.

Около 7:30 началась посадка в самолет. Навальный с соратниками зашел на борт одним из последних и сел на 10 место между Ярмыш и своим помощником Ильей Пахомовым.

Примерно через пять минут после взлета Навальный покрылся испариной и попросил у Ярмыш салфетку, затем пошел в туалет, где, по словам пассажира Романа Шутова, находился «очень долго», — пишет «Проект». — До своего места он так и не добрался — потерял сознание и остался лежать на кухне в хвостовой части. В девять по громкой связи бортпроводники спросили, нет ли в самолете врача. Оставшийся час до Омска они, вместе с летевшей этим же рейсом медсестрой, пытались оказать Навальному помощь.

«Проект» опросил восьмерых пассажиров рейса, стало ли плохо кому-нибудь в самолете, кроме Навального. Все утверждают, что политик был единственным, чье состояние ухудшилось.

Где и как могли отравить Алексея Навального?

Чтобы понять, где и как яд мог попасть в организм политика, журналисты «Проекта» связались с одним из разработчиков «Новичка» Владимиром Углевым.

По имеющимся данным Навального могли отравить за несколько часов до вылета, предполагает Углев. В отеле, по мнению ученого, вероятен только один способ отравления: в отсутствие политика нанести яд на его личные вещи внутри чемодана. Где сейчас личные вещи Навального — неизвестно.



Версию с обмазанной ядок ручкой двери в отеле разработчик «Новичка» считает маловероятной, так как в этом случае пострадал бы бы не один Навальный. Не стали бы отравлять политика и в такси: неизвестно, куда он сядет, и есть риск попадания яда на водителя.

Отравитель мог подойти к Алексею Навальному в толпе уже в здании аэропорта, но эту версию Владимир Углев также считает маловероятной. Яд мог попасть в организм политика с чаем, но в таком случае, говорит ученый, хватило бы одной десятой капли, чтобы уже через несколько минут начались судороги. Углев предполагает, что Навальный получил примерно 20% от смертельной дозы «Новичка», поэтому выжил.

Журналисты «Проекта» отмечают, что почти весь маршрут Алексея Навального в Томске можно отследить по камерам видеонаблюдения. Но неизвестно, просмотрели ли эти записи следователи.



«Мы не можем утверждать, что силовики их отсматривали. Полицейский из линейного отдела томского аэропорта, с которым неофициально поговорил корреспондент «Проекта», утверждает, что записи с камер аэровокзала отсматривались в рамках доследственной проверки. В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу не ответили, есть ли в материалах доследственной проверки записи с камер из тех мест, где Навальный бывал в то утро», — резюмируют журналисты.