«Проект» разобрал маршрут Алексея Навального перед госпитализацией
«Проект» разобрал путь Алексея Навального перед посадкой в самолет Томск-Москва, где ему стало плохо. Журналисты издания отмечают, что почти все передвижения оппозиционного политика по Томску и окрестностям города должны были попасть на камеры видеонаблюдения. Отследили путь и контакты Навального и полицейские — пресс-служба следственного управления МВД на транспорте рассказала промежуточных результатах доследственной проверки.
По данным «Проекта», Алексей Навальный с соратниками прилетел в Томск вечером 17 августа. В городе он собирался снять фильм-расследование о местных единороссах. Остановился политик в четырехзвездочном отеле Xander.
В последний день перед вылетом из Томска, 19 августа, Навальный работал, а вечером отправился купаться в Томи в деревню Кафтанчиково. По словам адвоката Антона Тимофеева, который возил Навального к реке, в воде политик провел около 10 минут. После купания он уехал обратно в Томск на машине координатора местного штаба Ксении Фадеевой.
Самолет Томск-Москва, на который сел Алексей Навальный, вылетал в 7:55. Чтобы успеть на рейс, политик и двое человек из его команды договорились встретиться в лобби отеля Xander в 6 утра. Завтрак там начинается в 7 часов, поэтому поесть в отеле перед вылетом они не успели.
До аэропорта Алексей Навальный ехал на «Яндекс.Такси». Как вспоминает его пресс-секретарь Кира Ярмыш, в авто политик сел на переднее сидение. В аэропорту Навальный чувствовал себя хорошо, смеялся и шутил, хотя и выглядел невыспавшимся. В ожидании вылета политик с командой пошел в «Венскую кофейню», где официантка принесла им кофе и чай. Кира Ярмыш вспоминает, что Навальный только выпил чай.
Около 7:30 началась посадка в самолет. Навальный с соратниками зашел на борт одним из последних и сел на 10 место между Ярмыш и своим помощником Ильей Пахомовым.
Примерно через пять минут после взлета Навальный покрылся испариной и попросил у Ярмыш салфетку, затем пошел в туалет, где, по словам пассажира Романа Шутова, находился «очень долго», — пишет «Проект». — До своего места он так и не добрался — потерял сознание и остался лежать на кухне в хвостовой части. В девять по громкой связи бортпроводники спросили, нет ли в самолете врача. Оставшийся час до Омска они, вместе с летевшей этим же рейсом медсестрой, пытались оказать Навальному помощь.
«Проект» опросил восьмерых пассажиров рейса, стало ли плохо кому-нибудь в самолете, кроме Навального. Все утверждают, что политик был единственным, чье состояние ухудшилось.
Где и как могли отравить Алексея Навального?
Чтобы понять, где и как яд мог попасть в организм политика, журналисты «Проекта» связались с одним из разработчиков «Новичка» Владимиром Углевым.
По имеющимся данным Навального могли отравить за несколько часов до вылета, предполагает Углев. В отеле, по мнению ученого, вероятен только один способ отравления: в отсутствие политика нанести яд на его личные вещи внутри чемодана. Где сейчас личные вещи Навального — неизвестно.
Версию с обмазанной ядок ручкой двери в отеле разработчик «Новичка» считает маловероятной, так как в этом случае пострадал бы бы не один Навальный. Не стали бы отравлять политика и в такси: неизвестно, куда он сядет, и есть риск попадания яда на водителя.
Отравитель мог подойти к Алексею Навальному в толпе уже в здании аэропорта, но эту версию Владимир Углев также считает маловероятной. Яд мог попасть в организм политика с чаем, но в таком случае, говорит ученый, хватило бы одной десятой капли, чтобы уже через несколько минут начались судороги. Углев предполагает, что Навальный получил примерно 20% от смертельной дозы «Новичка», поэтому выжил.
Журналисты «Проекта» отмечают, что почти весь маршрут Алексея Навального в Томске можно отследить по камерам видеонаблюдения. Но неизвестно, просмотрели ли эти записи следователи.
«Мы не можем утверждать, что силовики их отсматривали. Полицейский из линейного отдела томского аэропорта, с которым неофициально поговорил корреспондент «Проекта», утверждает, что записи с камер аэровокзала отсматривались в рамках доследственной проверки. В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу не ответили, есть ли в материалах доследственной проверки записи с камер из тех мест, где Навальный бывал в то утро», — резюмируют журналисты.
Добавим, что 11 сентября пресс-служба сибирского управления МВД на транспорте рассказала о промежуточных результатах доследственной проверки по факту случившегося с Алексеем Навальным.
Правоохранители сообщают, что восстановили хронологию пребывания политики и сопровождавших его людей в Томске и Томской области. По их данным, Навальный «употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль».
Сотрудники МВД опросили пятерых из шести человек, сопровождавших Навального во время поездки. Марину Певчих, также находившуюся рядом с политиком, опросить не удалось: 20 августа она уклонилась от дачи показаний, а после вылетела в Германию. Сейчас ее местонахождение устанавливается.
Следователи анализируют полученные объяснения, выводы экспертов и «другие материалы». Также сотрудники СК ищут других пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, его лечащего врача в Москве.
После сообщений в СМИ о выходе Алексея Навального из комы, следователи готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в «компетентные органы ФРГ». В запрос будет входить ходатайство о присутствии российских следователей при проведении следственных действий с Навальным в Германии, «с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы».
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.
В четверг, 3 сентября, на ютуб-канале Алексея Навального опубликовали расследование Фонда борьбы с коррупцией о Томске. Его снимали в Томске перед тем, как Навального экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске. Фильм называется «Томск в плену у депутатской мафии».
8 сентября состояние Алексея Навального начало улучшаться, и медики приняли решение вывести его из комы. 10 сентября The Insider со ссылкой на источники сообщил, что политик почти полностью восстановился после комы. Соратники Навального утверждают, что это преувеличение.
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