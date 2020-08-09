Проект «Последний свидетель» томского музея вошел в шорт-лист премии «Жить вместе»

«Уходят из жизни последние современники ГУЛАГа, знающие его не из книжек, а как факт своей биографии. Уходят из жизни живые свидетели той эпохи, унося с собой огромный пласт устной истории, без которой будет отсутствовать главное — масштаб национальной трагедии затянувшегося на десятилетия братоубийства, гражданской войны государства с народом, заведшей великую страну не в планируемое «светлое будущее», а в исторический тупик...» (из описания проекта «Последний свидетель» на сайте «Следственная тюрьма НКВД»)
Проект «Последний свидетель» мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» вошел в шорт-лист ежегодной премии «Жить вместе». Проект посвящен сбору и публикации аудио, видео и рукописных воспоминаний людей, прошедших через ГУЛАГ или ставших свидетелями репрессий, которым подверглись их родственники.
«Я этот проект рассматриваю как возможность для нынешнего поколения не просто записать и сохранить воспоминания своих бабушек и дедушек, но и сделать семейную историю частью общероссийской, — говорит сотрудник мемориального музея Василий Ханевич. — Все возможности для этого на нашем портале есть — мы можем разметить и фото, и видео, и аудио, и рукописи, и документы».
За годы существования проекта на сайте музея были собраны сотни историй. Многие переведены и продолжают переводиться в текстовый формат — в том числе и в рамках совместного проекта с ТВ2 «ХХ век. Очевидцы».
Учредитель премии «Жить вместе» — культурно-просветительский фонд «Преображение». В жюри вошли журналист и общественный деятель Митя Алешковский, политик Владимир Аверчев, главред медиапроекта «Стол» Андрей Васенев, организатор форума «Имеющие надежду» Юлия Балакшина. Томский «Последний свидетель» вышел в номинанты в категории «Общество» вместе с проектами «Память места» из Нижневартовска и «Дом Бака» из Санкт-Петербурга.
Лауреатов объявят и наградят 23 августа в Москве во время форума «Имеющие надежду».
А о новой выставке, которая открылась в мемориальном музее накануне — «Профессор Зубашев. Пассажир “философского парохода”» читайте на сайте ТВ2 завтра.