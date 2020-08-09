Проект «Последний свидетель» томского музея вошел в шорт-лист премии «Жить вместе»

«Я этот проект рассматриваю как возможность для нынешнего поколения не просто записать и сохранить воспоминания своих бабушек и дедушек, но и сделать семейную историю частью общероссийской, — говорит сотрудник мемориального музея Василий Ханевич. — Все возможности для этого на нашем портале есть — мы можем разметить и фото, и видео, и аудио, и рукописи, и документы».