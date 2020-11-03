«Проект нуждается в доработке»: будет ли построен новый микрорайон на Мокрушина
Дума города отправила на доработку вопрос о застройке улицы Мокрушина. Проект предполагал, что на территории, где раньше находился радиотехнический завод, построят семь жилых кварталов с дворами без машин. Депутатов думы Томска смутило отсутствие инфраструктуры и нерешенный транспортный вопрос.
Планы застройщика
Земельный участок на Мокрушина, принадлежавший «Томскому радиотехническому заводу», в 2016 году приобрел бизнесмен Ринат Аминов. Ранее он также приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский», торгового центра «Фог-Сити» и ТЗИА, где сейчас идет строительство микрорайона.
В конце 2019 года эту территорию перевели в зону общественного жилого назначения. В феврале 2020-го была презентована концепция развития этой территории. По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8,2 тысяч человек (3280 квартир класса «эконом» и «эконом плюс» общей площадью 360 000 кв. м.).
Социальную инфраструктуру обеспечат школа на 1100 мест и два детских сада по 250 мест каждый. Наземные и подземные автостоянки планируется организовать на 2,9 тысячи машиномест, исходя из норматива 0,9 места на одну квартиру. Застройщики считают, что среди их клиентов будут и студенты, у которых пока нет машин. Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра.
Однако на решение думы о переводе земельного участка в зону общественного жилого назначения из-за отсутствия заключения Минкультуры был наложен протест прокурора.
«Настоящий проект направлен на отмену ранее принятого решения думы в декабре 2019 года и повторное принятие данного решения с учетом полученного положительного заключения Министерства культуры. Также по проекту получено положительное заключение областного комитета по охране объектов культурного наследия», — сказал заммэра Александр Макаров на собрании думы.
Макаров отметил, что санитарно-защитная зона на территории земельного участка отсутствует, а транспортная доступность будет обеспечена за счет реконструкции Богашевского тракта и строительства развязки на 76-м километре.
Что решили депутаты
Депутаты думы Томска усомнились в транспортной доступности микрорайона. Так Артем Канарев отметил, что после появления нового микрорайона на Транспортной площади усилятся пробки. Усугубит ситуацию и дальнейшее развитие Южных Ворот.
«Все должны понимать, что любая новая жилплощадь — нагрузка на существующую инфраструктуру. А существующая инфраструктура ни сейчас, ни в обозримом будущем не способна поддержать поток новых людей не то, чтобы на автомобилях, но и пешком: на данный момент пешеходные связи на Мокрушина и рядом расположенных улицах все-таки вызывают вопросы ввиду их плохого качества и отсутствия многих востребованных пешеходных переходов», — прокомментировал урбанист Давид Аветян.
Спикер Думы Чингис Акатаев отметил, что в микрорайоне не предусмотрено строительство поликлиники. При этом, он не согласился с тем, что это полномочия области и потребовал от города сформировать заявку.
В итоге депутаты приняли решение отправить этот вопрос на доработку на профильный комитет думы. Давид Аветян предложил пригласить представителя застройщика, чтобы он предложил пути выхода из сложившейся ситуации.
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