«Проект нуждается в доработке»: будет ли построен новый микрорайон на Мокрушина

Дума города отправила на доработку вопрос о застройке улицы Мокрушина. Проект предполагал, что на территории, где раньше находился радиотехнический завод, построят семь жилых кварталов с дворами без машин. Депутатов думы Томска смутило отсутствие инфраструктуры и нерешенный транспортный вопрос.

Земельный участок на Мокрушина, принадлежавший «Томскому радиотехническому заводу», в 2016 году приобрел бизнесмен Ринат Аминов. Ранее он также приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский», торгового центра «Фог-Сити» и ТЗИА, где сейчас идет строительство микрорайона.





В конце 2019 года эту территорию перевели в зону общественного жилого назначения. В феврале 2020-го была презентована концепция развития этой территории. По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8,2 тысяч человек (3280 квартир класса «эконом» и «эконом плюс» общей площадью 360 000 кв. м.).





Социальную инфраструктуру обеспечат школа на 1100 мест и два детских сада по 250 мест каждый. Наземные и подземные автостоянки планируется организовать на 2,9 тысячи машиномест, исходя из норматива 0,9 места на одну квартиру. Застройщики считают, что среди их клиентов будут и студенты, у которых пока нет машин. Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра.

