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28 сентября,
2020
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Проект «Немецкий Томск: Истории. Люди. Места» презентуют в «Точке кипения»

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

29 сентября в 18:30 в «Точке кипения» состоится презентация медиапроекта «Немецкий Томск: Истории. Люди. Места». На презентации расскажут об историко-культурном наследии немцев, живших и работавших в Томске в XIX - XX веках, также будут представлены городские маршруты по «немецким местам» с фотографиями, видеозарисовками и возможностью клика на карту для построения пути.

Проект «Немецкий Томск: Истории. Люди. Места» презентуют в «Точке кипения»

«Мы подготовили три маршрута: «Немецкие легенды улицы Кузнецова», «10 архитектурных фантазий и один аэроплан Андрея Лангера» и «Sehr Gut: Как немцы университетский Томск строили». Особое внимание в них уделяется интересным историческим фактам. Читатели также смогут узнать, как звучит фисгармония, где в Томске находятся «немецкое место» и «Европейский квартал», познакомиться с творчеством архитектора Андрея Лангера, который создал проекты ТЮЗа, мечети, синагоги и православного храма, и Фортуната Гута, строителя большинства томских вузов», — рассказывает руководитель проекта Анна Ярославцева.

Цель проекта — познакомить жителей региона с вкладом немцев в развитие Томска, привлечь внимание туристов и гостей города. Для этого карта будет доступна на немецком и английском языках. 

Мероприятие состоится с соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер – участники будут обеспечены масками и санитайзерами.

Участие бесплатное, но необходима регистрация: https://leader-id.ru/event/57115/
Онлайн-трансляция пройдет по ссылке: https://leader-id.ru/event/view/broadcast/57115/

Для справки: Российские немцы – четвертая по численности нация, проживающая в Томской области. Также в регионе в разное время жили и работали немцы, многие из которых внесли весомый вклад в его архитектуру, культуру и экономику.

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