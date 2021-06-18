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Главная Новости Проект капремонта школы № 38 Томска подготовят к концу 2021 года
Новости

Проект капремонта школы № 38 Томска подготовят к концу 2021 года

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томская компания «СМР» до 31 декабря 2021 года подготовит проект капремонта школы  №38. Цена контракта с мэрией составит – 3 млн 217 тыс. рублей, при начальной цене чуть менее 5,5 млн руб. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации города.

Общеобразовательная школа № 38 рассчитана на 1100мест, однако в ней учатся не более 640 детей, поскольку здание, построенное в 1970 году, нуждается в ремонте. Общий износ составляет более 50%. Наиболее проблемными точками являются спортзал и пищеблок, а также кровля.

В ходе недавнего выездного совещания по объектам образования и.о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что капитальный ремонт школы №38 является одной из приоритетных задач для администрации города.

«Сегодня потребность в капитально ремонте у объектов соцсферы – в первую очередь садов и школ – высока. По расчётам специалистов, на то, чтобы закрыть острые проблемы, требуется более 741 млн рублей. Найти такие средства в бюджете муниципалитета – нереально. Мы делаем все, чтобы привлечь для решения этой проблемы финансирование из бюджетов вышестоящего уровня», - отметил Михаил Ратнер.

В ходе электронных торгов определен также подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту кровли лицея №7 – ООО «Томскремстройпроект». На эти цели из городского бюджета выделено 5 млн 650 тыс. рублей. Работы должны быть выполнены до 15 августа 2021 года.

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