Проект капремонта лицея № 8 прошел госэкспертизу
Проектно-сметная документация на капремонт лицея № 8 прошла государственную экспертизу, сообщает пресс-служба мэрии.
В настоящее время проводится проверка достоверности сметной стоимости, после чего будет объявлен конкурс на определение подрядчика.
«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время сможем запустить конкурсные процедуры. Очень затратным по срокам оказалось получение положительной оценки госэкспертизы. Это связано с тем, что здание лицея относится к объектам культурного наследия. Теперь все зависит от нас. Приложим все силы, чтобы капремонт был выполнен качественно и в самые сжатые сроки», — комментирует начальник департамента капитального строительства администрации Томска Александр Суходолов.
Капитальный ремонт лицея № 8 производится по решению суда, признавшего здание образовательного учреждения аварийным.
В 2021 году строители выполнили капремонт помещения спортзала.
В июне приступили к ремонту аварийных участков.
На основные работы по капремонту лицея в бюджете предусмотрены 165 млн рублей.
Здание лицея, построенное в 1936 году, не ремонтировалось с начала 1990-х годов. Два года назад был отремонтирован фасад здания, однако работы никак не коснулись его несущих конструкций. Особенностью капремонта здания лицея является то, что оно входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, что требует дополнительного согласования проекта.
Напомним, судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно не получилось. Год ушел на подготовку проектно-сметной документации. В августе 2020 года родители школьников, которые учились в лицее № 8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — их дети уже второй год вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее им никто не озвучивал.
В лицее имени космонавта Николая Рукавишникова обучалось более 900 учеников. В данный момент все первоклашки лицея № 8 обучаются в соседней гимназии № 6, со 2 по 4 класс дети обучаются в школе № 12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.
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