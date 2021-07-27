Проект капремонта лицея № 8 прошел госэкспертизу

Проектно-сметная документация на капремонт лицея № 8 прошла государственную экспертизу, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время проводится проверка достоверности сметной стоимости, после чего будет объявлен конкурс на определение подрядчика.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время сможем запустить конкурсные процедуры. Очень затратным по срокам оказалось получение положительной оценки госэкспертизы. Это связано с тем, что здание лицея относится к объектам культурного наследия. Теперь все зависит от нас. Приложим все силы, чтобы капремонт был выполнен качественно и в самые сжатые сроки», — комментирует начальник департамента капитального строительства администрации Томска Александр Суходолов.

Капитальный ремонт лицея № 8 производится по решению суда, признавшего здание образовательного учреждения аварийным.

В 2021 году строители выполнили капремонт помещения спортзала.

В июне приступили к ремонту аварийных участков.

На основные работы по капремонту лицея в бюджете предусмотрены 165 млн рублей.