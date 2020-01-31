Проект границ исторического поселения Томска: что происходит с ним в Минкульте
В Министерстве культуры попросили дополнительное время на техническую доработку проекта границ исторического поселения. В целом проект получил высокую экспертную оценку.
Проект границ исторического поселения Томска разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало три организации. Победило в нем ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», а субподрядчиком выступила компания из Вологды «Валбэк-ру». Стоимость проекта составила 10,45 миллиона рублей. Компания предоставила проект, но мэрия его раскритиковала и обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор.
В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта (ЦНРПМ) и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден и направлен в Минкульт.
Однако впоследствии выяснилось, что в последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В ВООПИиК предложили добавить 433 объекта, а также высказали замечания, которые касались градостроительных регламентов — высотных ограничений и строительных материалов.
16 января в Министерстве культуры состоялся научно-методический совет, в котором участвовала большая делегация из Томской области.
«Это тот орган, которого боится даже министр культуры, который согласовывает такие документы. В его составе — несколько академиков, серьезные эксперты. Проект был рассмотрен. В течение трех часов шла дискуссия. Эксперты сошлись на мнении, что проект выполнен на достаточно высоком уровне. Они согласились и с границами исторического поселения, и с регламентом, и с предметом охраны», — рассказал замгубернатора Евгений Паршуто.
Он добавил, что в Минкульте попросили еще времени на решение технических задач.
«В Министерстве культуры будут уточняться параметры внутри проекта по всем зонам, чтобы избежать многочисленных судов. Это исключительно техническая процедура», — подчеркнул вице-губернатор.
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