Проект границ исторического поселения Томска: что происходит с ним в Минкульте

Проект границ исторического поселения Томска разрабатывается с 2016 года. В конкурсе на право разрабатывать проект участвовало три организации. Победило в нем ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», а субподрядчиком выступила компания из Вологды «Валбэк-ру». Стоимость проекта составила 10,45 миллиона рублей. Компания предоставила проект, но мэрия его раскритиковала и обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор.





В феврале 2019 года, после выступления главы ВООПИиК Артема Демидова в Кремле, президент Владимир Путин поручил губернатору Томской области до 31 мая обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения. 8 мая 2019 года трехлетний конфликт между разработчиками проекта (ЦНРПМ) и мэрией Томска на Градосовете был разрешен, проект утвержден и направлен в Минкульт.





Однако впоследствии выяснилось, что в последний момент в проект были внесены изменения, с которыми не согласилось местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В ВООПИиК предложили добавить 433 объекта, а также высказали замечания, которые касались градостроительных регламентов — высотных ограничений и строительных материалов.