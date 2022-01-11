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Проект газификации микрорайона Спичфабрика прошел экспертизу

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Проектно-сметная документация газификации микрорайона Спичфабрика прошла процедуру согласования. Сметная стоимость объекта в уровне цен третьего квартала 2021 года составила порядка 258 млн рублей.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска.
Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска.

По проекту, в микрорайоне будет построено более 2,6 км сетей высокого давления и свыше 17 км низкого давления. Также предполагается устройство трех газораспределительных пунктов шкафного типа (ГРПШ). 
 
Первый этап предусматривает строительство газопровода высокого давления на ул. Междугородной, а также распределительного газопровода низкого давления по 13 улицам: Междугородная, Молдавская, Азербайджанская, Грузинская, Пугачева, Щетинкина, Иртышская, Менделеева, Новостройка, Александра Невского, пер. Обручева, пер. Музыкальный и пер. Фурманова.
  
На втором этапе газопровод высокого давления будет проложен на ул. Григорьева, а распределительный газопровод появится на улицах Зои Космодемьянской, Куйбышева, Парковая, Полевая, Григорьева, Краснознаменная, Центральная, Дальневосточная, Брянская, проезд Куйбышева, переулках Спичечный, Краснознаменный, Белградский и Брянский.
  
Третий этап позволит получить доступ к газу жителям улицы Залоговой, Парковой и Чулымского тракта.  

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