Проект газификации микрорайона Спичфабрика прошел экспертизу

По проекту, в микрорайоне будет построено более 2,6 км сетей высокого давления и свыше 17 км низкого давления. Также предполагается устройство трех газораспределительных пунктов шкафного типа (ГРПШ).



Первый этап предусматривает строительство газопровода высокого давления на ул. Междугородной, а также распределительного газопровода низкого давления по 13 улицам: Междугородная, Молдавская, Азербайджанская, Грузинская, Пугачева, Щетинкина, Иртышская, Менделеева, Новостройка, Александра Невского, пер. Обручева, пер. Музыкальный и пер. Фурманова.



На втором этапе газопровод высокого давления будет проложен на ул. Григорьева, а распределительный газопровод появится на улицах Зои Космодемьянской, Куйбышева, Парковая, Полевая, Григорьева, Краснознаменная, Центральная, Дальневосточная, Брянская, проезд Куйбышева, переулках Спичечный, Краснознаменный, Белградский и Брянский.



Третий этап позволит получить доступ к газу жителям улицы Залоговой, Парковой и Чулымского тракта.