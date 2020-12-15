Проект дома на Степановке студента ТГАСУ победил в международном конкурсе

— Плавные изгибы крыш характерны для исторической архитектуры Китая и Японии. Если постфактум посмотреть на сохраненные проекты, которыми я вдохновлялся, там как раз есть работы, схожие по восточным мотивам. Таким примером может послужить компания «Lasime architects» и их выставочный зал в Сучжоу, в проектах которых выразительность объемов решалась за счёт пластики крыши, а изгиб становился плавной линией в плоскости фасада, — дополняет Василий.



В работе молодого человека можно разглядеть не только восточные, но и природные мотивы.



— В проекте можно рассмотреть образ ветра, трамплина и даже летящей птицы. Чем больше вызывает ассоциаций архитектурный образ, тем значительней отклик в сердцах зрителей. Каждый человек может абстрактную архитектурную форму отождествить со своим духовным и культурологическим опытом, — прокомментировал консультант проекта Михаил Тельцов.



Помещения дома вытянуты в линию, они нанизываются на образующую «коридор-лестницу». Перепад высот позволяет провести зонирование: приватная территория ниже по склону, общая — на уровне входа. На втором этаже расположились рабочая зона, библиотека и кабинет. А спальни рассредоточены вдоль длинных фасадов. Живописный вид доступен для всех жильцов, так как панорамные окна находятся в общей комнате. Пространство под нависающей частью дома

