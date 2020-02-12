Проект добычи золота вблизи Ларинского заказника продолжится
Замгубернатора Томской области Игорь Шатурный надеется, что проект «Томской инвестиционно-строительной компании» («ТИСК») по разработке Батуринского золотопроявления будет реализован. Проект вызывает беспокойство экологов, поскольку проявление находится в охранной зоне Ларинского ландшафтного заказника.
Да, идет проектирование. Как только этот проект пройдет все необходимые экспертизы, я надеюсь, он начнет реализовываться, — прокомментировал Игорь Шатурный. — По Ларинскому заказнику никто никаких разрешений не давал.
Напомним, в июле 2019 года мы сообщали, что «ТИСК» планирует вложить 3,7 миллиарда рублей в освоение Батуринского рудопроявления. 100 миллионов рублей «ТИСК» хотел потратить на разработку месторождения и привлечь 2,725 миллиарда проектных денег на строительство горно-обогатительного комбината. Перед этим «ТИСК» должен был пройти несколько комиссий и добиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров.
Эксперт экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов отмечал, что «ТИСК» получил лицензию на георазведку c участком, который не должен был в нее входить. Позже природоохранная прокуратура провела проверку и предостерегла директора «ТИСК» Александра Беляева о том, что проведение работ на территории памятников природы, вошедших участок георазведки, запрещено.
Сам Александр Беляев тогда говорил, что компания исключила территории памятников природы из зоны георазведки, а проект золотодобычи не нанесет вреда природе и экосистеме Ларинского заказника.
Мы понимаем, что экология важна. На совещании в ТГУ профессора-экологи призывали нас обратить на экологию особое внимание, — комментировал гендиректор «ТИСК». — И мы согласны, это наш подход. Для того чтобы получилось не только золото добыть, некоторые вещи нужно обдумывать совсем заранее. Поэтому я уже сейчас предложил создать на месте выемки породы проточное озеро с выходом к Тугояковке. Представляете, как это будет красиво?
Для справки: Ларинский ландшафтный заказник — это 1686 гектаров особо охраняемой природной территории на юге Томской области. На территории Ларинского есть памятники природы регионального значения, обитают шесть видов краснокнижных животных и птиц. Особенно примечателен заказник эталонным участком переходной зоны от равнинной южной тайги к горной тайге Кузнецкого Алатау: природа здесь сохранена в первозданном виде. Ларинский окружают 6576 гектаров охранной зоны.
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