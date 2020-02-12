Проект добычи золота вблизи Ларинского заказника продолжится

Напомним, в июле 2019 года мы сообщали, что «ТИСК» планирует вложить 3,7 миллиарда рублей в освоение Батуринского рудопроявления. 100 миллионов рублей «ТИСК» хотел потратить на разработку месторождения и привлечь 2,725 миллиарда проектных денег на строительство горно-обогатительного комбината. Перед этим «ТИСК» должен был пройти несколько комиссий и добиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров.



Эксперт экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов отмечал, что «ТИСК» получил лицензию на георазведку c участком, который не должен был в нее входить. Позже природоохранная прокуратура провела проверку и предостерегла директора «ТИСК» Александра Беляева о том, что проведение работ на территории памятников природы, вошедших участок георазведки, запрещено.



Сам Александр Беляев тогда говорил, что компания исключила территории памятников природы из зоны георазведки, а проект золотодобычи не нанесет вреда природе и экосистеме Ларинского заказника.