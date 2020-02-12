Добрые новости
12 февраля,
2020
1
фото
Новости

Проект добычи золота вблизи Ларинского заказника продолжится

Роман Чертовских
Роман Чертовских
8 часов назад

Замгубернатора Томской области Игорь Шатурный надеется, что проект «Томской инвестиционно-строительной компании» («ТИСК») по разработке Батуринского золотопроявления будет реализован. Проект вызывает беспокойство экологов, поскольку проявление находится в охранной зоне Ларинского ландшафтного заказника.

Проект добычи золота вблизи Ларинского заказника продолжится

Да, идет проектирование. Как только этот проект пройдет все необходимые экспертизы, я надеюсь, он начнет реализовываться, — прокомментировал Игорь Шатурный. — По Ларинскому заказнику никто никаких разрешений не давал. 

Напомним, в июле 2019 года мы сообщали, что «ТИСК» планирует вложить 3,7 миллиарда рублей в освоение Батуринского рудопроявления. 100 миллионов рублей «ТИСК» хотел потратить на разработку месторождения и привлечь 2,725 миллиарда проектных денег на строительство горно-обогатительного комбината. Перед этим «ТИСК» должен был пройти несколько комиссий и добиться сокращения охранной зоны Ларинского заказника на пять квадратных километров.

Эксперт экоцентра «Стриж» и бывший директор томского «Облохотуправления» Евгений Мурзаханов отмечал, что «ТИСК» получил лицензию на георазведку c участком, который не должен был в нее входить. Позже природоохранная прокуратура провела проверку и предостерегла директора «ТИСК» Александра Беляева о том, что проведение работ на территории памятников природы, вошедших участок георазведки, запрещено.

Сам Александр Беляев тогда говорил, что компания исключила территории памятников природы из зоны георазведки, а проект золотодобычи не нанесет вреда природе и экосистеме Ларинского заказника.

Мы понимаем, что экология важна. На совещании в ТГУ профессора-экологи призывали нас обратить на экологию особое внимание, — комментировал гендиректор «ТИСК». — И мы согласны, это наш подход. Для того чтобы получилось не только золото добыть, некоторые вещи нужно обдумывать совсем заранее. Поэтому я уже сейчас предложил создать на месте выемки породы проточное озеро с выходом к Тугояковке. Представляете, как это будет красиво?

Для справки: Ларинский ландшафтный заказник — это 1686 гектаров особо охраняемой природной территории на юге Томской области. На территории Ларинского есть памятники природы регионального значения, обитают шесть видов краснокнижных животных и птиц. Особенно примечателен заказник эталонным участком переходной зоны от равнинной южной тайги к горной тайге Кузнецкого Алатау: природа здесь сохранена в первозданном виде. Ларинский окружают 6576 гектаров охранной зоны.

Мы пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.