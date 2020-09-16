Проект детской многопрофильной больницы будет готов к концу 2021 года

Многопрофильная детская больница будет построена по улице Ивана Черных рядом с томской областной клинической больницей. До 1 декабря 2021 года должны быть выполнены инженерные изыскания и проект нового медучреждения. На подготовку проекта губернатор выделил из областного бюджета 63 миллиона рублей.

«Новую, большую детскую больницу, где будет все – от поликлиники с узкими специалистами до стационарного отделения – очень ждут семьи с детьми, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Знаю об этом от самих родителей, от врачей. Сам отец и дедушка, прекрасно понимаю, как это важно: получать всю медицинскую помощь для ребенка в одном месте. Новое медучреждение будет именно таким. Многопрофильная детская больница станет еще одним объектом Северного медицинского городка, где сегодня уже находятся клиническая больница, перинатальный центр и строится хирургический корпус онкодиспансера».





Победу в конкурсе на проектирование многопрофильной детской больницы одержала волгоградская компания – ООО «Гипросинтез». Стоимость и сроки строительства самого объекта будут определены после проведения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации.





Ранее сообщалось, что власти хотят построить новую специализированную детскую больницу на 550 коек и 250 посещений в смену. Ее планируют разместить на базе Северного медицинского городка, недалеко от Областного перинатального центра и ОКБ. Здесь смогут лечиться юные пациенты, в том числе, с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.





Строительство больницы оценивается в 6,5 млрд рублей.





ПОДДЕРЖИ ТВ2