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16 сентября,
2020
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Новости

Проект детской многопрофильной больницы будет готов к концу 2021 года

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Многопрофильная детская больница будет построена по улице Ивана Черных рядом с томской областной клинической больницей. До 1 декабря 2021 года должны быть выполнены инженерные изыскания и проект нового медучреждения. На подготовку проекта губернатор выделил из областного бюджета 63 миллиона рублей.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото: Пиксибай

«Новую, большую детскую больницу, где будет все – от поликлиники с узкими специалистами до стационарного отделения – очень ждут семьи с детьми, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Знаю об этом от самих родителей, от врачей. Сам отец и дедушка, прекрасно понимаю, как это важно: получать всю медицинскую помощь для ребенка в одном месте. Новое медучреждение будет именно таким. Многопрофильная детская больница станет еще одним объектом Северного медицинского городка, где сегодня уже находятся клиническая больница, перинатальный центр и строится хирургический корпус онкодиспансера».


Победу в конкурсе на проектирование многопрофильной детской больницы одержала волгоградская компания – ООО «Гипросинтез». Стоимость и сроки строительства самого объекта будут определены после проведения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации.


Ранее сообщалось, что власти хотят построить новую специализированную детскую больницу на 550 коек и 250 посещений в смену. Ее планируют разместить на базе Северного медицинского городка, недалеко от Областного перинатального центра и ОКБ. Здесь смогут лечиться юные пациенты, в том числе, с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.  


Строительство больницы оценивается в 6,5 млрд рублей.


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