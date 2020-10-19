Проект бюджета Томска: дефицит составляет 879 млн рублей

Проект бюджета Томска на 2021 год представили в городскую думу.
На 2021 год мэрия прогнозирует общий объем доходов бюджета в сумме 16,1 миллиарда рублей. Расходы по оценкам составят — 16,98 миллиарда рублей, дефицит — 879 миллионов рублей.
Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что из-за коронавируса доходная часть бюджета города не дополучит миллиард рублей. При этом, Иван Кляйн подчеркивал, что социальные обязательства в 2021 году должны быть исполнены в полном объеме. Пока мэрии удалось оптимизировать расходов на 300 млн рублей.
Добавим, что представленные цифры могут быть скорректированы в ходе работы согласительной комиссии и публичных слушаний. Собрание городской думы, на котором будет обсуждаться проект бюджета в первом чтении, состоится в ноябре.
Бюджет Томска на 2020 год был принят с доходами около 14,3 миллиарда рублей, расходами – 15,1 миллиарда и дефицитом – 740,4 миллиона. После последних корректировок доходы составляют 17,855 миллиарда рублей, расходы – 18,806 миллиарда рублей, дефицит – 951,7 миллиона рублей.