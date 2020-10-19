Проект бюджета Томска: дефицит составляет 879 млн рублей

Проект бюджета Томска на 2021 год представили в городскую думу.





На 2021 год мэрия прогнозирует общий объем доходов бюджета в сумме 16,1 миллиарда рублей. Расходы по оценкам составят — 16,98 миллиарда рублей, дефицит — 879 миллионов рублей.





Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что из-за коронавируса доходная часть бюджета города не дополучит миллиард рублей. При этом, Иван Кляйн подчеркивал, что социальные обязательства в 2021 году должны быть исполнены в полном объеме. Пока мэрии удалось оптимизировать расходов на 300 млн рублей.