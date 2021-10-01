Проект бюджета Томской области на 2022 год поступил в облдуму

Проект бюджета Томской области на 2022 год с профицитом в 3,9 млрд рублей поступил в областную думу. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей.

«Реализация национальных проектов и обеспечение социальных обязательств перед населением – по-прежнему приоритетные направления расходов регионального бюджета, — подчеркнул заместитель председателя областной Думы, глава бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец. — В частности, на следующий год предусмотрены средства на завершение или начало строительства ряда объектов: школы в городе Томске по ул. Д.Бедного и в Колпашевском районе, детская поликлиника в Асино и поликлиника в микрорайоне Южные ворота, спортивный комплекс в Молчаново, многоквартирные дома в Томске (под расселение жителей из аварийных домов) и в Первомайском районе».

В первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» может быть рассмотрен на собрании областной Думы седьмого созыва в ноябре. Затем проект закона будет направлен в согласительную комиссию для подготовки его к рассмотрению во втором чтении с учетом предложений и поправок, поступивших от субъектов законодательной инициативы. Также законопроект выносится на публичные слушания.