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Проект бюджета Томской области на 2022 год поступил в облдуму

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Проект бюджета Томской области на 2022 год с профицитом в 3,9 млрд рублей поступил в областную думу. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей. 

«Реализация национальных проектов и обеспечение социальных обязательств перед населением – по-прежнему приоритетные направления расходов регионального бюджета, — подчеркнул заместитель председателя областной Думы, глава бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец. — В частности, на следующий год предусмотрены средства на завершение или начало строительства ряда объектов: школы в городе Томске по ул. Д.Бедного и в Колпашевском районе, детская поликлиника в Асино и поликлиника в микрорайоне Южные ворота, спортивный комплекс в Молчаново, многоквартирные дома в Томске (под расселение жителей из аварийных домов) и в Первомайском районе».

В первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» может быть рассмотрен на собрании областной Думы седьмого созыва в ноябре. Затем проект закона будет направлен в согласительную комиссию для подготовки его к рассмотрению во втором чтении с учетом предложений и поправок, поступивших от субъектов законодательной инициативы. Также законопроект выносится на публичные слушания.

Автор:  Дума Томской области

Добавим, в прошлом году администрация региона, планируя бюджет на 2022 год, оценивала возможный профицит в сумме 258,1 млн. Тогда доходы областного бюджета планировались в объеме 63,67 млрд рублей, а расходы в 63,4 млрд рублей.

При этом, в прошлом году по мере прохождения всех предусмотренных законом процедур увеличился дефицит регионального бюджета. Изначально он планировался в объеме 1,5 млрд рублей. На момент принятия бюджета в декабре дефицит составлял 5,7 млрд рублей. В сравнении с первым чтением расходы увеличены на 21,7 млрд рублей.

На август параметры областного бюджета на 2021 год были следующие: доходы — 85,1 млрд рублей, расходы — 90,88 млрд рублей, дефицит — 5,8 млрд рублей.

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