Проект «Большой университет» запускает курс лекций «Наконец-то стало понятно»

Проект «Большой университет» запускает цикл лекций «Наконец-то стало понятно». Лекции приурочены к Году науки и технологий и направлены на популяризацию науки. Откроет цикл лекция «Как пищевая индустрия влияет на то, что мы едим», сообщает пресс-служба ТГУ.

Лекцию проведет ассистент кафедры детских болезней, кандидат медицинских наук, и координатор стратегического проекта СибГМУ «Томская область – лаборатория здоровья» Дарья Подчиненова. Она расскажет о влиянии пищевой индустрии на вкусовые привычки человека.





Послушать лекцию можно будет сегодня, 30 марта, в 18.00. Она пройдет в смешанном формате. Очно прослушать ее можно будет в актовом зале главного корпуса СибГМУ по адресу: Московский тракт, 2, второй этаж. Помимо этого будет организована онлайн-трансляция, на которую необходимо зарегистрироваться.





Отмечается, что к проекту подключились все вузы и НИИ Томска. В течение года они будут по очереди принимать на своих площадках тех, кто хочет узнать про науку подробнее. Лекции – открытые, присоединиться к прослушиваю в удобном для себя режиме сможет любой желающий.