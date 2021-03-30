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30 марта,
2021
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Проект «Большой университет» запускает курс лекций «Наконец-то стало понятно»

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Проект «Большой университет» запускает цикл лекций «Наконец-то стало понятно». Лекции приурочены к  Году науки и технологий и направлены на популяризацию науки. Откроет цикл лекция «Как пищевая индустрия влияет на то, что мы едим», сообщает пресс-служба ТГУ. 

Проект «Большой университет» запускает курс лекций «Наконец-то стало понятно»

Лекцию проведет ассистент кафедры детских болезней, кандидат медицинских наук, и координатор стратегического проекта СибГМУ «Томская область – лаборатория здоровья» Дарья Подчиненова. Она расскажет о влиянии пищевой индустрии на вкусовые привычки человека. 


Послушать лекцию можно будет сегодня, 30 марта, в 18.00. Она пройдет в смешанном формате.  Очно прослушать ее можно будет в актовом зале главного корпуса СибГМУ по адресу: Московский тракт, 2, второй этаж. Помимо этого будет организована онлайн-трансляция, на которую необходимо зарегистрироваться.


Отмечается, что к проекту подключились все вузы и НИИ Томска. В течение года они будут по очереди принимать на своих площадках тех, кто хочет узнать про науку подробнее. Лекции – открытые, присоединиться к прослушиваю в удобном для себя режиме сможет любой желающий.

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