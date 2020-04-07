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07 апреля,
2020
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Новости

Продукты в России могут подорожать на 20 % из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Производители и поставщики продуктов питания предупредили об изменении цен на продукты на 15-20 %. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

Продукты в России могут подорожать на 20 % из-за коронавируса

Как рассказал Востриков, самое заметное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20 %. Эти товары в основном импортируются в Россию, и их цена за рубежом выросла пропорционально курсу доллара. На 5-15 % производители предлагают повысить закупочную стоимость макаронных изделий.


Поставщики также считают необходимым пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используются мука и зерно. По словам Вострикова, на стоимость такой продукции прежде всего влияют транспортные расходы компаний, которые к концу марта выросли вдвое.


Со своей стороны вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что себестоимость хлеба выросла максимум на 5-7 %. Он считает, что это случилось из-за подорожания транспортировки зерна, стоимость на бирже пока не изменилась.


Корбут также напомнил, что торговые сети заявили о готовности отказаться от наценки на социально значимые товары, в число которых входит хлеб. Как пояснил эксперт, обычно ритейлеры прибавляют около 25 % к ценам производителей хлебной продукции.


В свою очередь пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко отметил, что каждая сеть работает со своим списком партнеров на основании коммерческих договоренностей.


«Сети получают от поставщиков большое количество извещений об изменении цен, по итогам переговоров по части товаров ритейлу удается добиться незначительного роста либо его полного отсутствия», — уточнил он.

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