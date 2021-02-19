Продукты питания могут подорожать из-за упаковки

Поставщики объяснили изменение цены ростом стоимости сырья: так, стоимость полиэтилена выросла с июня 2020 года на 25-30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну.

Как пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, упаковка занимает около 30 процентов от стоимости в доле производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен.





«На наш взгляд, необходимо для снижения стоимости упаковки убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене», — пояснил он.





В Российском союзе пекарей сообщили о росте стоимости упаковки с конца прошлого года на 70 процентов. В СИБУРе отметили, что цены на российском и мировых рынках увеличились из-за спроса на полимеры и повышения цен на сырье. Источник подчеркнул, что во время ограничений закупки полимеров и запасы изделий сократились, а сейчас нужный объем не успевают произвести.