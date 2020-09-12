Продуктовые наборы раздавали избирателям в день тишины в Томске

Продуктовые наборы раздавали на Каштаке, недалеко от избирательного участка, рассказали ТВ2 в региональном штабе КПРФ.

«Наш кандидат обнаружил, что стоит машина, в которой женщина и мужчина привозят продукты и просто раздают их людям. По нашим предположениям, но это не точно, это люди от «Единой России», — рассказал ТВ2 руководитель штаба КПРФ по выборам в Думу города Томска Роман Романов.

На видео, опубликованном в соцсетях видно, как некий человек заносит пакеты в палатку. Рядом с палаткой в машине сидит женщина. Свою причастность к подкупу избирателей она опровергает: «Кто вам сказал, что кто-то раздает? Мы ничего не раздаём, перестаньте». Молодой же человек в разговоре с автором видео говорит следующее: «Мне просто пакеты дали и все. Написали, что надо поработать. Все люди, все деньги зарабатывают».

«Мы подали заявление в полицию, полиция начала отрабатывать это дело. Там магазин «Ронокс» с камерой видеонаблюдения, будем снимать с них материалы, чтобы была доказательная база», — добавил Роман Романов.

В свою очередь, руководитель регионального исполкома «Единой России» Степан Михайлов, который наблюдает за ходом выборов в Томске, отметил, что серьезных нарушений в процедуре голосования не зафиксировано.





«Те жалобы, которые поступают, – это, в большинстве случаев, - отсутствие коммуникации между участниками процесса. Все жалобы не повлияли на процедуру голосования, те, кто хотел проголосовать, смогли это сделать. Работа на участках проходит в штатном режиме»