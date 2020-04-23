Продукция «Деревенского молочка» исчезнет с прилавков сети «Ярче!»

Продукция одного из крупнейших томских производителей молочной продукции компании «Деревенское молочко» исчезнет с прилавков одной из крупнейших торговых сетей региона – «Ярче!». Об этом сообщил в четверг на собрании облдумы заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Я узнал о проблеме сегодня в восемь утра. Мы знаем об этой сложности, будем прорабатывать вопрос. Пока есть предложение сделать «Деревенское молочко» поставщиком продукции в социальные учреждения. И я думаю, что будут еще переговоры с сетью «Ярче», — рассказал Антонов депутатам.

В «Деревенском молочке» ТВ2 информацию подтвердили и сообщили, что сейчас готовится план по расторжению договора сотрудничества. Причина — стороны не смогли договориться по цене.





В КДВ групп, которая владеет торговой сетью «Ярче!» пока от комментариев отказались.





Федеральная сеть супермаркетов шаговой доступности «Ярче!» насчитывает более 550 магазинов.





«КДВ групп» (Кондитерский дом Восток) — российский пищевой холдинг, специализирующийся на выпуске снэков и кондитерских изделий, один из крупнейших в России. Производит более 50 тонн кондитерских и снэковых изделий в час. Совокупная выручка холдинга за 2016 год составила 95,3 миллиарда рублей. Прирост за год — 21,1 миллиарда. Численность персонала — 16,6 тысяч человек. Руководитель и собственник — Денис Штенгелов.



