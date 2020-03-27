Продажу снюсов несовершеннолетним запретили в Томской области

На прошедшем заседании областной думы депутаты во втором чтении приняли региональный закон, который вводит запрет на продажу снюсов несовершеннолетним.



За нарушение указанного запрета установлена административная ответственность. Гражданин за подобную деятельность заплатит 5 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч, а юридические — от 100 до 150 тысяч. Полномочиями по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях наделены должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований региона, а также администрация Томской области.





В декабре 2019 года Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору разобраться с торговлей жевательными смесями с никотином. После заявления Медведева Роспотребнадзор сообщил о начале проверок «для незамедлительного прекращения продажи такой продукции». Ранее ряд регионов, в том числе Томская область, предлагали запретить продажу снюса несовершеннолетним, а мэрия Томска даже договорилась с табачными киосками о запрете продажи жевательного табака подросткам.



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