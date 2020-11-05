«Прочитайте решение и попробуйте найти в нём слово «Навальный»

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал решение Кировского районного суда на жалобу от отказе в возбуждении уголовного дела. В решении, отмечает оппозиционер, ни разу не назвали его имя и фамилию. Судья именует Алексея Навального, как «лицо, претендующее на роль потерпевшего».
«Перед вами решение суда. Вынесено оно в связи с моей жалобой на то, что уже два месяца прошло с попытки убийства, а уголовного дела до сих пор нет, — написал Алексей Навальный. — То есть ситуация простая. Гражданин Навальный через своего представителя подает в суд на бездействие следователя. Суд гражданину Навальному отказывает. Понятно, почему: нельзя же расследовать преступление, совершить которое велел президент страны. Даже признать факт преступления нельзя, ведь иначе я смогу знакомиться с материалами, экспертизами и так далее. Но я сейчас даже о другом. Прочитайте это решение и попробуйте найти в нём слово «Навальный».
Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Томска признал законным отказ следователей возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Ранее юристы Фонда борьбы с коррупцией требовали завести дела о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. С таким же требованием к СК обращались несколько депутатов. Добавим, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принял судья Кировского районного суда Алексей Карпов.