Пробки vs новый асфальт: Транспортное кольцо отремонтируют в этом году

Дорожники приступили к фрезерованию покрытия на участке от Транспортного кольца до площади Южной. За минувшие выходные работы выполнили на 6600 кв.м дороги, сообщает пресс-служба мэрии. Фрезерование ведется в ночное время, чтобы минимизировать автомобильные пробки, отмечают в администрации. Кроме того, в утренние часы для удобства передвижения горожан принято решение продлить работу светофора через ул. Красноармейскую между Транспортным кольцом и площадью Южной до 10 утра.
«На состояние асфальтового покрытия Транспортного кольца было много нареканий от томичей. Поэтому как только появилась возможность доделать этот транспортный узел – ул. Красноармейскую, Елизаровых и Транспортное кольцо - мы начали работы. Подрядчикам даны указания завершить объект в самые кратчайшие сроки. Конечно, недовольство томичей из-за затрудненного движения в этом месте понятно. Но у дорожников осталось совсем немного сухих дней на асфальтирование. Поэтому мы просим горожан набраться терпения, при необходимости – закладывать на проезд этого участка чуть больше времени», — пояснил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.
Также в рамках комплексного подхода подрядчик департамента ремонтирует внутриквартальный проезд между ул. Красноармейской, 147 и 149. Этот проезд возле бизнес-инкубатора ТУСУРа томичи неоднократно просили привести в порядок.
Ранее власти Томской области объявили, что планируется строительство развязки на Транспортной площади. Для этого в 2020 году ООО «РосИнсталПроект» (Новосибирск) с участием специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) проводило предпроектные работы. В сентябре проектировщики предложили обладминистрации построить двухуровневую развязку: за основу был взят проект пересечения по типу неполного клеверного листа. В свою очередь авторы городских проектов «Город не бесит» и «Умный транспорт Томска» раскритиковали представленный проект. Они отметили то, что дорога станет более скоростной, а значит, более шумной для жителей близлежащих домов и более опасной для автомобилистов и пешеходов.