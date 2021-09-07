Пробки vs новый асфальт: Транспортное кольцо отремонтируют в этом году

Дорожники приступили к фрезерованию покрытия на участке от Транспортного кольца до площади Южной. За минувшие выходные работы выполнили на 6600 кв.м дороги, сообщает пресс-служба мэрии. Фрезерование ведется в ночное время, чтобы минимизировать автомобильные пробки, отмечают в администрации. Кроме того, в утренние часы для удобства передвижения горожан принято решение продлить работу светофора через ул. Красноармейскую между Транспортным кольцом и площадью Южной до 10 утра.

«На состояние асфальтового покрытия Транспортного кольца было много нареканий от томичей. Поэтому как только появилась возможность доделать этот транспортный узел – ул. Красноармейскую, Елизаровых и Транспортное кольцо - мы начали работы. Подрядчикам даны указания завершить объект в самые кратчайшие сроки. Конечно, недовольство томичей из-за затрудненного движения в этом месте понятно. Но у дорожников осталось совсем немного сухих дней на асфальтирование. Поэтому мы просим горожан набраться терпения, при необходимости – закладывать на проезд этого участка чуть больше времени», — пояснил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.



Также в рамках комплексного подхода подрядчик департамента ремонтирует внутриквартальный проезд между ул. Красноармейской, 147 и 149. Этот проезд возле бизнес-инкубатора ТУСУРа томичи неоднократно просили привести в порядок.