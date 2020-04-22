Призывные мероприятия в Томской области начнутся с 12 мая

В большинстве районов Томской области медкомиссии для призывников начнутся с 12 мая вместо 1 апреля, рассказал журналистам военный комиссар по области Юрий Жуков. За весенний призыв регион планирует отправить на военную службу около 600 человек.

В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, планы по призыву были скорректированы, — сказал Жуков. — В некоторых районах начнем проводить медицинские комиссии с 6 мая, но основная масса мероприятий будет начинаться с 12 мая. Первые команды призывников будем планировать к отправке после 20 мая. Количество граждан для Томской области установлено около 600 человек. В первую очередь будем вызывать тех, кто заканчивает высшие учебные заведения и людей старших возрастов, подлежащих призыву. Тех, кто заканчивает одиннадцатые классы и автоматически имеет отсрочку до осени, будем стараться не привлекать.

Жуков добавил, что в связи с угрозой коронавирусной инфекции в комиссариатах и областных пунктах призыва будет усилен медицинский контроль. Входящим в военкоматы будут измерять температуру, и в тех случаях, когда термометр покажет 37 градусов и выше, данные граждан будут фиксировать в журнале и направлять в поликлиники. Призывникам без повышенной температуры будут обрабатывать руки и обувь, и только после этого отправлять на медкомиссии.





Контактировавших с заболевшими коронавирусом на медкомиссии вызывать не будут. Кроме того, у всех 600 призывников планируется забор тестов на COVID-19. В воинские части новоприбывшие будут попадать не сразу, а лишь после 14-дневного карантина в пунктах обсервации. Тех, кто уже переболел коронавирусом, будут призывать наравне с остальными.





«Если гражданин уже переболел и у него тест отрицательный, то никаких отсрочек и поблажек не будет, — пояснил Юрий Жуков. — Такого ведь не предусмотрено в законе. Есть список заболеваний, по которым положена отсрочка или освобождение от воинской службы, но коронавируса в этом списке нет».





По данным регионального военкомата, за месяцы весеннего призыва 2019 года на военную службу призвали более 700 жителей Томской области. Более 1300 человек по разным причинам от службы освободили, а еще 2100 жителей получили отсрочку по учебе.



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