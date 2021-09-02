Признанный аварийным спортзал школы №41 планируют отремонтировать в 2022 году

Городские власти планируют начать капитальный ремонт спортзала школы №41, который был признан аварийным больше пяти лет назад. Как сообщили ТВ2 в мэрии Томска, проектно-сметная документация уже готова, и, если у города получится найти средства (61,5 млн. руб.), к работам приступят в 2022 году.

В 2016 году депутаты гордумы выносили вопрос о выделении денег школе на заседание комитета по социальным вопросам. Тогда, по подсчетам властей, на капитальный ремонт спортзала требовалось около 14 миллионов.

Родители говорят, что ученики школы с 2015 года вынуждены заниматься либо в обычном классе, оборудованном для занятий спортом, либо, если позволяет погода, на улице.

«Дети уже идут в 7 класс и ни разу не занимались в спортзале», — рассказала ТВ2 мама одной из учениц школы Екатерина Стебелькова.

По ее словам, родители практически каждый год пишут обращения в администрацию города и получают ответ об отсутствии финансирования.