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12 апреля,
2021
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Прививку от ковида поставили больше 48 тысяч жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились уже 48 883 жителей Томской области, вторым — 34 284 человека. В Томске вакцину поставили 27 521 человек, из них 19 903 завершили иммунизацию, в Северске — 4 826 человек (завершили — 2 678).

Прививку от ковида поставили больше 48 тысяч жителей Томской области

На прошлой неделе в регион поступило еще 7 200 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации Томска и районов области. За весь период прививочной кампании в регион поступило 67 592 дозы вакцины, из которых 8 380 доз – в Северск.


Из числа тех, кому поставлена прививка от коронавирусной инфекции, более 22-х тысяч от 60-ти и старше. Вакцину поставили более 70 процентов жителей домов-интернатов для престарелых. 


«Пожилые люди – самая уязвимая категория жителей региона. Мы стараемся как можно больше сейчас привить людей из числа тех, кто достиг возраста 60 лет. Активно работаем с этой категорией людей и через поликлиники, и в стационарных социальных учреждениях», – прокомментировал глава облздрава Сергей Дмитриев. Он отметил, что пожилые люди легко переносят прививку.


Также по словам Сергея Дмитриева, проводится вакцинация трудовых коллективов – по графику на крупные предприятия региона выезжают мобильные бригады медиков. Прививки уже поставили сотрудники таких крупных предприятий как «ТомскНИПИнефть», «СИБУР», «Горсети», «Сибкабель», МФЦ.

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.



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