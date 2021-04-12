Прививку от ковида поставили больше 48 тысяч жителей Томской области

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились уже 48 883 жителей Томской области, вторым — 34 284 человека. В Томске вакцину поставили 27 521 человек, из них 19 903 завершили иммунизацию, в Северске — 4 826 человек (завершили — 2 678).

На прошлой неделе в регион поступило еще 7 200 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации Томска и районов области. За весь период прививочной кампании в регион поступило 67 592 дозы вакцины, из которых 8 380 доз – в Северск.





Из числа тех, кому поставлена прививка от коронавирусной инфекции, более 22-х тысяч от 60-ти и старше. Вакцину поставили более 70 процентов жителей домов-интернатов для престарелых.





«Пожилые люди – самая уязвимая категория жителей региона. Мы стараемся как можно больше сейчас привить людей из числа тех, кто достиг возраста 60 лет. Активно работаем с этой категорией людей и через поликлиники, и в стационарных социальных учреждениях», – прокомментировал глава облздрава Сергей Дмитриев. Он отметил, что пожилые люди легко переносят прививку.





Также по словам Сергея Дмитриева, проводится вакцинация трудовых коллективов – по графику на крупные предприятия региона выезжают мобильные бригады медиков. Прививки уже поставили сотрудники таких крупных предприятий как «ТомскНИПИнефть», «СИБУР», «Горсети», «Сибкабель», МФЦ.



