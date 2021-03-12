Привит 1% населения: власти Томской области о недостатке вакцины от ковида

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«Я решила записаться на прививку через электронную форму, но две недели никто мне не писал и не звонил. Решила позвонить сама. Ни в 4 поликлинике, ни в МСЧ № 2 вакцин нет, предложили встать в очередь на май», — написала в редакцию ТВ2 Валентина.

Томичи жалуются, что не могут поставить вакцину от коронавируса. В облздраве разводят руками: очередная партия доз должна прийти в регион только 14 марта.

«Cледующий транш ожидается 14 марта. Очень сильно его ждем, потому что много людей хотят привиться. На этой неделе будет подписан официальный план поставок вакцины в субъекты российской федерации. Как только он у нас будет, мы будем знать сколько доз и когда будут приходить дозы», — сообщила во время прямого эфира представитель облздрава Наталия Метелева.

По данным облздрава, в Томскую область поступило 34512 вакцины. Первый укол, по данным на 5 марта, поставили 27 627 человек. Полностью вакцинировались 9 225 человек. По словам Метелевой, в целом, двумя компонентами вакцины привито около 1% населения.

«На сегодняшний день наша задача мы пытаемся создать лист ожидания. Поток людей очень большой, поэтому происходят сбои. Система позволяет записать людей на определенную дату, но мы же понимаем, что без вакцины мы привить людей не можем. Поэтому мы стараемся перезвонить людям. У нас действительно есть промахи, но на сегодняшний день есть множество способов попасть в лист ожидания. По мере поступления вакцины мы стараемся этих людей приглашать. Поэтому один человек может ждать день, другой две недели, а кто-то месяц. Как только вакцина поступит, мы привьем пациентов», — подчеркнула специалист. Из-за недостатка вакцины она призвала не записываться на прививку тех, кто уже переболел.

Подобная ситуация с поставкой вакцины во многих регионах. «Проект» сообщает, что, в частности, дефицит наблюдается в Вологодской, Тверской; Ульяновской, Калужской, Свердловской областях; Якутии; Забайкалье и Крыму. При этом, спрос на «Спутник» растет и за рубежом, но и там поставки недостаточны. Так, Боливия получила с января всего 20 тыс. доз из ожидаемых 2,6 млн, Парагвай — 4 тыс. доз из запланированного миллиона.

Сербия — вторая страна в Европе по доле привитого населения (14,7% на 4 марта) — в январе получила 200 тыс. доз первого компонента, затем ещё 20 тыс., а в феврале — 50 и 100, накопленным итогом — 370 тыс. за два месяца. Для сравнения: на конец февраля два крупнейших после Москвы российских региона, Московская область и Петербург, получили меньше доз, чем Сербия. Население в Сербии сопоставимо с подмосковным, а в феврале в отдельных районах Подмосковья — в ТЦ и в поликлиниках сразу нескольких населенных пунктов — вакцинация останавливалась: официально — из-за «регламентных профилактических работ», — пишет «Проект».

О том, что вакцины не хватает ТВ2 сообщало и ранее. Однако падают и темпы вакцинации. В конце января Татьяна Голикова заявляла о планах привить 20 млн россиян в первом квартале 2021 года — как минимум первой дозой «Спутника». На тот момент было вакцинировано всего 600 тыс. человек, прививали по 30 тыс. в сутки. Чтобы успеть привить еще 19,4 млн до конца первого квартала, уже тогда темпы вакцинации надо было нарастить в десять раз. Но этого не случилось: за прошедшие с того времени полтора месяца темпы вакцинации выросли всего в четыре раза. Теперь, чтобы успеть привить 20 млн россиян до конца марта, они должны вырасти еще в пять-шесть раз — до 600−650 тыс. человек в сутки. При текущих же темпах вакцинации выйти на 20 млн привитых (а это, напомним, только промежуточная цель) удастся только через 4,5 месяца — к концу не марта, а июля.