Приватизировать или нет: «Томскфармацию» хотят отдать в частные руки

По федеральному закону, до конца 2024 года унитарные муниципальные предприятия (УМП) необходимо реорганизовать или ликвидировать. К УМП относится и «Томскфармация». Сейчас обсуждается возможность приватизации предприятия, однако такое решение устраивает далеко не всех.

«Томскфармация» была создана в 2006 году. Предприятие включает в себя 23 аптеки в разных районах города, в которых работают 129 человек. По данным городского департамента управления муниципальной собственностью, в 2019 году выручка составила 410 млн рублей, за 9 месяцев 2020-го — уже 402 млн.





По словам главы Натальи Буровой, предприятие несет на себе социальные функции: через аптечную сеть ведется отпуск наркотических и психотропных средств, а также лекарств льготным категориям граждан. В связи с этим УМП несет убытки около 2 млн рублей в год. Кроме того, на базе ряда филиалов «Томскфармации» препараты не только реализуются, но и изготавливаются. Эта деятельность предприятия принесла выручки за 9 месяцев текущего года около 27 млн рублей.





Вопрос возможной приватизации рассматривался на Думе Томска. Часть депутатов такую идею поддержала.





«Муниципалитет как собственник получает от УМП менее 300 тысяч рублей в год. Отсюда вопрос – какой смысл оставлять предприятие в муниципальной собственности? «Плач Ярославны» руководства предприятия о том, что «Томскфармация» несет на себе социальную функцию по отпуску наркотических и психотропных веществ, а также льготных лекарств слышать довольно странно.

Уверен, федеральные сети или другие крупные игроки также смогут обеспечить эти направления деятельности. Экономика легко просчитывается. И в чем смысл для города в таких предприятиях, которые на муниципальных площадях (по цене 66 рублей за «квадрат» в год) ведут, по сути, свою прибыльную коммерческую деятельность? Я не знаю», — прокомментировал спикер гордумы Чингис Акатаев.





Депутат Алексей Балановский считает, что только с экономической точки зрения к вопросу подходить нельзя. В качестве возможной альтернативы звучали предложения реорганизовать УМП в ООО или АО, где 100 процентов акций будут принадлежать муниципалитету.





«Другой вариант – присоединить муниципальную сеть к областному аптечному складу. Это гарантировано сохранит социальные направления деятельности предприятия и – при удачных переговорах с регионом – позволит пополнить городской бюджет. Но, на мой взгляд, торопиться не стоит, нужно подождать до окончания острой фазы пандемии. Потому что «Томскфармация» является гарантом сохранения адекватных цен на лекарства и бесперебойного отпуска льготникам необходимых препаратов», — отметил председатель комитета Думы по бюджету, экономике и собственности Владимир Самокиш.