Приватизировать или нет: «Томскфармацию» хотят отдать в частные руки
По федеральному закону, до конца 2024 года унитарные муниципальные предприятия (УМП) необходимо реорганизовать или ликвидировать. К УМП относится и «Томскфармация». Сейчас обсуждается возможность приватизации предприятия, однако такое решение устраивает далеко не всех.
«Томскфармация» была создана в 2006 году. Предприятие включает в себя 23 аптеки в разных районах города, в которых работают 129 человек. По данным городского департамента управления муниципальной собственностью, в 2019 году выручка составила 410 млн рублей, за 9 месяцев 2020-го — уже 402 млн.
По словам главы Натальи Буровой, предприятие несет на себе социальные функции: через аптечную сеть ведется отпуск наркотических и психотропных средств, а также лекарств льготным категориям граждан. В связи с этим УМП несет убытки около 2 млн рублей в год. Кроме того, на базе ряда филиалов «Томскфармации» препараты не только реализуются, но и изготавливаются. Эта деятельность предприятия принесла выручки за 9 месяцев текущего года около 27 млн рублей.
Вопрос возможной приватизации рассматривался на Думе Томска. Часть депутатов такую идею поддержала.
«Муниципалитет как собственник получает от УМП менее 300 тысяч рублей в год. Отсюда вопрос – какой смысл оставлять предприятие в муниципальной собственности? «Плач Ярославны» руководства предприятия о том, что «Томскфармация» несет на себе социальную функцию по отпуску наркотических и психотропных веществ, а также льготных лекарств слышать довольно странно.
Уверен, федеральные сети или другие крупные игроки также смогут обеспечить эти направления деятельности. Экономика легко просчитывается. И в чем смысл для города в таких предприятиях, которые на муниципальных площадях (по цене 66 рублей за «квадрат» в год) ведут, по сути, свою прибыльную коммерческую деятельность? Я не знаю», — прокомментировал спикер гордумы Чингис Акатаев.
Депутат Алексей Балановский считает, что только с экономической точки зрения к вопросу подходить нельзя. В качестве возможной альтернативы звучали предложения реорганизовать УМП в ООО или АО, где 100 процентов акций будут принадлежать муниципалитету.
«Другой вариант – присоединить муниципальную сеть к областному аптечному складу. Это гарантировано сохранит социальные направления деятельности предприятия и – при удачных переговорах с регионом – позволит пополнить городской бюджет. Но, на мой взгляд, торопиться не стоит, нужно подождать до окончания острой фазы пандемии. Потому что «Томскфармация» является гарантом сохранения адекватных цен на лекарства и бесперебойного отпуска льготникам необходимых препаратов», — отметил председатель комитета Думы по бюджету, экономике и собственности Владимир Самокиш.
Депутат областной думы, главврач «Стоматологической поликлиники № 1» Алексей Федоров раскритиковал идею приватизации.
«В вину им ставят, что приносят мало прибыли. Но следуя этой логике, тогда нужно продать либо закрыть государственные медицинские учреждения, поликлиники и больницы, они же убыточные. Может быть, стоит объединить две организации УМП «Томскфармация» и ОГУП «Областной аптечный склад». Поручите, пожалуйста, ответственным структурам в администрации Томской области заняться решением данного предложения. Ведь народная мудрость не зря гласит «Что имеем - не храним, а потерявши – плачем!», — сказал Федоров, выступая на облдуме.
Ситуацию с возможной приватизацией УМП «Томскфармация» прокомментировал и вице-спикер городской Думы Андрей Петров:
«Приватизация муниципальных аптек – это вариант, предложенный отдельными депутатами, если этот вопрос будет внесен, не думаю, что он будет поддержан. «Томскфармация», действительно, выполняет важную социальную функцию. Как показала ситуация с пандемией, сиюминутная экономия на том, что касается здоровья, может обернуться гораздо большими тратами в будущем. На мой взгляд, стоит обсуждать не возможную приватизацию муниципальных аптек, а то, как нам удерживать цены в них на доступном для томичей уровне», — сказал Андрей Петров.
Сопредседатель регионального ОНФ Константин Юденко также отметил особую роль «Томскфармации» в период пандемии.
«Идея о продаже «Томскфармации» пришла во время сложной эпидемиологической ситуации в регионе, в условиях режима самоизоляции и повышенной готовности, то есть решили продать «бомбоубежище во время артобстрела»"... И оценили они это предприятие не по количеству льготников, которые ежедневно обслуживаются в аптеках, не по уже сформированным потокам пенсионеров круглосуточно (восеь дежурных аптек в Томске), посещающих аптечную сеть, а по квадратным метрам (уже все меряют в квадратах, аренде и прибыли)! В бюджете денег нет — надо продать что-нибудь ненужное, а как они появятся, если в закупках мэрии на одни торги один участник, конкуренции нет, экономии нет. Монополия она такая - цена всегда растет, а качество падает...», — пишет Юденко.
Он рассказывает, что идеи о приватизации возникали и ранее.
«Мы проводим мониторинг аптек, цен на лекарства с 2015 года, с 2017 года не однократно направляли общественные предложения в адрес профильных структур о необходимости объединения всех государственных и муниципальных аптек региона в одну большую сеть, с централизацией в ней всей федеральной и региональной льготы, единым складом, резервом лекарств — работающей под контролем Департамента здравоохранения, профильного вице-губернатора и оперативного штаба в случаи эпидемии. Эпидемия Covid показала, что в Минздраве обсуждается возврат к аптечным управлениям в регионах, т.е. усилению государственных позиции на аптечном рынке! Но, у нас как в зазеркалье! Итог: на период пандемии вопрос отложен, но предприятие начинают уже подготавливать к приватизации», — пишет Юденко.
Он призывает привлечь к обсуждению этого вопроса широкий круг экспертов. Обсуждение продолжится в 2021 году.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?