Приют «Дог Хаус» просит томичей помочь крупами и макаронами для собак

Представители Томской благотворительной зоозащитной организации «Дог Хаус» опубликовали в социальных сетях приюта публикацию, в которой попросили томичей помочь крупами и макаронами для собак.

«Наши мохнатые друзья каждый день кушают теплые обеды, но крупы почти закончились, а впереди холода, где теплые кашки просто необходимы! Просим помочь неравнодушных граждан в покупке каш и макарон для наших подопечных. Недорогие крупы вы можете приобрести на Областном рынке в магазине «Гранд» по адресу проспект Фрунзе, 119/5 ст.25 и привезти в приют», — говорится в сообщении.

Так же, отмечают в «Дог Хаусе», помочь можно собачьими кормами, мясом или финансово. Реквизиты указаны в группе приюта в социальной сети ВКонтакте. А также в посте в Инстаграме: