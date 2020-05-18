Приставы только через три года вернули томичке ошибочно списанные деньги

В августе прошлого года к томскому омбудсмену Елене с жалобой на действия новосибирского судебного пристава обратилась томичка. Она рассказала, что в июле 2017 года с ее банковского счета было списано 10 тысяч рублей, сообщается на сайте омбудсмена.

По словам женщины, должником она не являлась, а значит, никаких списаний с ее счета быть не должно. Через два дня после списания денег она направила обращение в отдел судебных приставов по Новосибирскому району Новосибирской области, но ответа не получила. Через месяц томичка снова отправила жалобу на судебного пристава-исполнителя его непосредственному руководителю. Однако ответов на свои письма женщина так и не дождалась.





«В январе 2019 года томичка направила приставам повторный запрос, и тогда наконец-то факт списания денежных средств со счета ненадлежащего ответчика нашел свое подтверждение. Выяснилось, что должником оказалась полная тезка заявительницы. Женщине принесли извинения за доставленные неудобства и обещан возврат денег в течение 15 дней. Но ни в течение обещанных 15 дней, ни даже в течение полугода ошибочно списанные денежные средства женщине так и не были возвращены», — отмечается в сообщении.





В итоге женщина обратилась со своей проблемой к омбудсмену Елене Карташовой. В интересах заявительницы, Елена Карташова написала руководителю УФССП по Новосибирской области с просьбой провести проверку, а затем сообщить о результатах. Однако в марте 2020 года стало известно, что ответа от новосибирских приставов так и не был получен. Деньги женщине также никто не вернул.





В итоге уполномоченному по правам человека пришлось еще раз написать жалобу, но уже главному приставу РФ – Дмитрию Аристову. Только после этого деньги были возвращены в полном объеме.