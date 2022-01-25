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Приставы принудительно освободили от мусора квартиру 82-летнего томича

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Томские приставы принудительно исполнили судебное решение по освобождению от мусора квартиры 82-летнего мужчины. Он несколько лет захламлял дом вещами из мусорных контейнеров, создавая неудобства соседям.

Автор:  УФССП по Томской области
Автор:  УФССП по Томской области

В суд в интересах жильцов дома по Елизаровых, 39/1 обратилась управляющая компания. Хозяина обязали убрать из двухкомнатной квартиры мусор и провести в ней дезинфекцию. Томича несколько раз штрафовали, но он продолжал игнорировать решение суда.

Сегодня убирать квартиру от мусора приехали рабочие под контролем судебных приставов. Вывозить мусор из квартиры пришлось с помощью грузовиков. Сам хозяин квартиры на время «уборки» решил уйти из квартиры.

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