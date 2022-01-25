Приставы принудительно освободили от мусора квартиру 82-летнего томича

Томские приставы принудительно исполнили судебное решение по освобождению от мусора квартиры 82-летнего мужчины. Он несколько лет захламлял дом вещами из мусорных контейнеров, создавая неудобства соседям.

В суд в интересах жильцов дома по Елизаровых, 39/1 обратилась управляющая компания. Хозяина обязали убрать из двухкомнатной квартиры мусор и провести в ней дезинфекцию. Томича несколько раз штрафовали, но он продолжал игнорировать решение суда.

Сегодня убирать квартиру от мусора приехали рабочие под контролем судебных приставов. Вывозить мусор из квартиры пришлось с помощью грузовиков. Сам хозяин квартиры на время «уборки» решил уйти из квартиры.