Приставы опечатали пожароопасную пилораму в Томской области

Приставы по решению суда опечатали пожароопасную пилораму в селе Каргала Томской области. Сотрудники пилорамы жили в строениях на территории объекта, не предназначенных для жизни.

С иском в суд по поводу нарушений на пилораме обратилась прокуратура. В иске прокуратуры что предприниматель сдает в аренду пять нежилых строений, в которых живут и работают сотрудники объекта. При этом помещения отапливаются электрообогревателями, а пожарной сигнализации в них нет.





По требованию ведомства суд решил приостановить работу пилорамы «из-за угрозы жизни и здоровью неопределенному кругу лиц». Сотрудники отделения судебных приставов по Шегарскому району опечатали строения и ворота. Исполнение судебного решения находится у них на контроле.





Напомним ,в конце января 2020 года на пилораме в поселке Причулымский Асиновского района произошел пожар. Погибли 12 человек, в том числе 11 граждан Узбекистана. После случившегося в китайской фирме «Грин Вуд», на которую работали мигранты, прошли обыски и пожарная экспертиза. Директор «Грин Вуд» Сунь Аньни, задержанная по обвинению в гибели людей, не признала вину. Расследование уголовного дела продолжается.



После трагедии губернатор области Сергей Жвачкин поручил проверить все лесопильные предприятия региона и условия проживания рабочих. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов. По итогам первых проверок прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в местах проживания работников шести предприятий, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины.





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