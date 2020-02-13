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13 февраля,
2020
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Приставы из Стрежевого нашли алиментщика по «лайкам» в соцсетях

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Судебные приставы нашли алиментщика из Стрежевого по «лайкам» в соцсетях, сообщает пресс-служба УФССП. Должник объяснил, что работает вахтой в Сургуте и не собирается скрываться.

Приставы из Стрежевого нашли алиментщика по «лайкам» в соцсетях

Стрежевчанин задолжал на содержание своего ребенка 500 тысяч рублей. Иногда он трудоустраивался и приставы взыскивали алименты из его зарплаты, но для погашения долга их не хватало. Проверить имущество мужчины сотрудники УФССП не могли, потому что он не был зарегистрирован в городе, а дом, где он жил раньше, снесли. Приставы объявили должника в розыск и нашли его страничку в соцсетях, на которую он заходил четыре года назад. 

«Пристав обратил внимание на пользователей, которые в знак одобрения оставляли лайки под фотографиями должника. Наибольший интерес к гражданину проявляла женщина, которая, как выяснилось, ранее сама была должницей. В рамках работы над ее исполнительным производством приставы делали запрос о зарегистрированном на ее имя номере телефона, которым в итоге и воспользовался пристав, разыскивая алиментщика. Гражданка пояснила, что в городе гражданин больше не живет, с ней давно не общается, но его контактный телефон она предоставить может», — говорится в сообщении.

Приставы связались с должником и нашли его в Сургуте. Мужчина объяснил, что работает вахтой и планирует скоро вернуться домой, а скрываться от приставов не собирается.

Сейчас сотрудники УФССП контролируют ситуацию. По возвращении должника работа над исполнительным производством продолжится.

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