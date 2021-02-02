«Пришли играть в политику»: спикер и депутаты Думы Томска о прошедших протестах

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Депутаты Думы Томска обсудили прошедшие митинги и свое участие в них. Спикер гордумы Чингис Акатаев отметил, что депутаты должны в первую очередь решать проблемы на местах — то есть, отвечать за свой округ и город. Однако поддержали спикера далеко не все.

«Теперь четко стало понятно, что часть депутатов нашего созыва пришли играть в политику, делать митинги, политические заявления, заниматься самопиаром, — считает Чингис Акатаев. — Но хочу всем напомнить, что основная задача депутатов представительного органа муниципалитета – это решение конкретных проблем избирателей на местах. К сожалению, увлекшись политическими лозунгами, коллеги об этом забывают. Избиратели не забывают ничего».

Участников митингов я оцениваю однозначно как нарушителей закона. Депутаты просто обязаны соблюдать закон, а не призывать к его нарушению. И мне не совсем понятна гордость некоторых моих коллег, которые вышли на Ново-Соборную или к БКЗ. Если бы их задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения – они бы также гордились? Это ведь тоже нарушение административного кодекса, нарушение закона. И чем одно нарушение отличается от другого?

Коснулся в своем выступлении спикер и другого митинга, за проведение которого отвечала «Партия Роста». Ранее Елена Ульянова предложила провести согласованный митинг на площади Ново-Соборной. Как стало известно сегодня, мэрия отказала в согласовании. В ответ Ульянова выступила за проведение онлайн-встречи, участники которой смогут обсудить проблемы и предложить решения, чтобы потом передать их в администрацию президента.

«Площадка для конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами – это площадка Думы города Томска. Дума нового созыва уже не один раз показывала свою открытость и готовность обсуждать и вырабатывать новые формы сотрудничества. Томичи избрали нас в Думу города Томска для того, чтобы решались проблемы города – коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства, расселения ветхого жилья и другие вопросы. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте работать», — отметил Чингис Акатаев.

В свою очередь, Ксения Фадеева не поддержала спикера.

«17 января по прилету в России в аэропорту Шереметьево был задержан Алексей Навальный, после чего он был незаконно брошен в Матросскую тишину. Это вызвало возмущение людей. Конечно, вопросы к власти копились давно, и арест Навального стал своеобразным тригером, — считает глава регионального штаба Навального. — Конечно, людей возмутили факты про дворец Путина, представленные в фильме. На сегодняшний день фильм посмотрело свыше 100 млн человек. Граждане России мирно вышли на улицы городов. Каким был ответ власти? Избиение, массовые аресты, обыски, в том числе и ночные, у лидеров оппозиции. Высосанные из пальцев уголовные дела. В Томске обе акции протеста прошли спокойно. И здесь я не могу не отметить работу полиции, которая обеспечивала безопасность»

Но вместе с тем, на протяжении недели во всех официальных каналах нагнеталась какая-то истерика о том, что организаторы зовут на протесты детей, а мирные томичи были названы чуть ли не провокаторами. Вообще, режим ограничений оказался очень удобной штукой. С одной стороны, власти и представители правоохранительных органов могут не проводить личные приемы. А с другой стороны можно запрещать акции протеста. Налицо лицемерие губернатора, которому можно проводить концерт летом, когда люди без масок сидели на набережной практически друг на друге, а проводить акции протеста оказалось нельзя. Видимо, это другое. Я буду продолжать на округе, конечно, но вместе с тем, считаю, как депутат, избранный от народа, должны также отстаивать права граждан на достойную жизнь, свободу слова и независимый суд, — подчеркнула Фадеева.

Ее поддержал Андрей Фатеев, а депутат Артем Канарев и вовсе прочитал лозунги, с которыми люди вышли на улицы:

«Меня попросили передать несколько слов. К сожалению, не запомнил к кому, поэтому надеюсь, что тот, к кому они обращены, сам поймёт, а остальные задумаются не ему ли эти слова. Вот они: «Жулики и воры, пять минут на сборы! Перемен! Хватит врать и воровать! Россия будет свободной. Свободы слова! Страна не комната для грязи! Мы не боимся, хватит это терпеть. Долой власть воров, мы придём еще». От себя хотел бы напомнить о выборах в сентябре этого года. Многие депутаты собираются в них участвовать. У вас есть семь месяцев, чтобы показать себя и доказать людям, что вы не марионетки администрации».

Последним о прошедших митингах высказался представитель партии ЕР Максим Резников.

«Я не любитель выступать, но хотелось бы ответить. Есть много вариантов выразить свое отношение к власти, есть много вопросов к власти. Но в первую очередь, есть законные способы высказать свое мнение — и это выборы. Выдвинуть кандидата, программу, прийти на выборы и принять решение. Сегодня многие критикуют власть, но те, кто это делают не предложили ни программу, ни каких-то конкретных дел. Этого просто нет. Дестабилизация страны. А лукавить и прикрываться красивыми фразами, вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних — это не правильно и некрасиво», — сказал он.