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«Пришел штраф, но у меня нет ни прав, ни машины»: после сбоя на Госуслугах у томичей появились старые задолжености и штрафы

ТВ2 ТВ2

Сегодня томичи стали жаловаться, что после вчерашнего сбоя на Госуслугах у некоторых из них появились старые — давно оплаченные — задолженности.

Напомним, вчера на сайте Госуслуг произошел сбой, после которого срок действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса людей сократился на полгода. На самом портале сообщили, что в течение дня все прежние сроки действия сертификата будут восстановлены. К вечеру полгода снова сменились на год.

«Мне штраф пришел на косарь за превышение. Один момент: у меня ни прав, ни машины», — пишет томич Дмитрий. У томички Елены появился судебный долг с 2017 года, на что техподдержка Госуслуг ничего не смогла пояснить, а приставы сказали, как цитирует сама женщина, «Раз появился, значит, за что-то должны и надо оплатить».

«У меня тоже какие то ИП и фамилии странные кому я должна. Я понимаю нас скоро можно будет хоть на что подписывать с помощью госуслуг?», — пишет другой пользователь.

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На горячей линии Госуслуг ТВ2 прокомментировали, что все данные на портал поступают из ведомств. Поэтому проблема никак не связана с Госуслугами: «Массовых сбоев на портале не обнаружено, жалоб не поступало. Поэтому вопрос необходимо решать напрямую с ведомствами», — сказали на линии.

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