«Пришел штраф, но у меня нет ни прав, ни машины»: после сбоя на Госуслугах у томичей появились старые задолжености и штрафы

Сегодня томичи стали жаловаться, что после вчерашнего сбоя на Госуслугах у некоторых из них появились старые — давно оплаченные — задолженности.

Напомним, вчера на сайте Госуслуг произошел сбой, после которого срок действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса людей сократился на полгода. На самом портале сообщили, что в течение дня все прежние сроки действия сертификата будут восстановлены. К вечеру полгода снова сменились на год.