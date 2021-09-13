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Присяжные оправдали красноярца «Костю Канского» по делу о статусе «вора в законе»

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Присяжные вынесли вердикт по делу Константина Найбауэра, известного как «Костя Канский». Его обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Автор:  МВД
Константин Найбауэр

«На обсуждение коллегии присяжных заседателей по делу было вынесено 3 вопроса, отвечая на первый из них коллегия присяжных заседателей единодушно посчитала недоказанным факт занятия Найбауэром  высшего положения преступной иерархии, после чего ответы на оставшиеся два вопроса были предрешены, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. — Суд объявил Константина Найбауэра оправданным и отменил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Обсуждение последствий вердикта и приговор назначены на 16 сентября 2021 года».

Константина Найбауэра задержали в октябре 2019 года в собственном доме. Сообщалось, что в криминальной среде он известен как «Костя Канский». По данным портала «Прайм Крайм», в 1982 году Константина осудили на три года за угон, а статус «вора в законе» он получил в 2000 году в Москве.

Напомним, «антиворовская» статья о «занятии высшего положения в преступной иерархии» появилась весной 2019 года. Первым обвиняемым по ней стал томич Николй Кузьмичев. Следствие считало, что Кузьмичев является «вором в законе», известным в криминальном мире как «Коля Томский». 2 августа его оправдала коллегия присяжных, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор.



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