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22 августа,
2020
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Новости

Природоохранная прокуратура взяла пробы из Байкала после жалоб о его почернении

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений жителей прибайкальских поселков о том, что вода в озере почернела и пахнет канализацией.

Природоохранная прокуратура взяла пробы из Байкала после жалоб о его почернении
Фото: babr24.ru

Как сообщает Тайга.инфо со ссылкой на сотрудницу ведомства, специалисты проводили выездную проверку 20 августа совместо с сотрудниками Росприроднадзора и Следственного комитета. Результаты взятых проб будут готовы в течение недели. Если факт серьезного загрязнения установят, то нарушителей смогут привлечь к ответственности вплоть до уголовной.


«Отобраны пробы воды, будем проверять качество работы местных очистных сооружений, поскольку доводы граждан — все происходит по вине очистных, не справляются. Но то, что вчера установили — вроде нет такого критичного загрязнения. Пока работаем, будем проверять, в любом случае будет дана оценка работе очистных сооружений», — рассказала изданию представитель природоохранной прокуратуры.


Отметим, ранее жители Кабанского района Бурятии стали разпространять информацию о том, что у поселка/станции Переёмная вода в озере приобрела темный оттенок и пахнет канализацией. Также жители утверждали, что такое случается не впервые.

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