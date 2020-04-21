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21 апреля,
2020
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Природоохранная прокуратура поручила проверить, из-за чего погибла рыба в томских озерах

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Природоохранная прокуратура поручила контролирующим органам провести проверку по факту гибели рыбы в Белом озере и озере Ботанического сада на Степановке. О массовой гибели рыбы в томских озерах стало известно 17 апреля.

Природоохранная прокуратура поручила проверить, из-за чего погибла рыба в томских озерах

Надзорное ведомство поручило организовать проверку региональному департаменту природных ресурсов и томскому отделу государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания. Органам нужно будет устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.


Жители Степановки связывают гибель рыбы в озере Сибирского ботанического сада со сливом нефтепродуктов: часть озера покрыта масляными пятнами и стоит запах бензина. Но экологи считают, что это замор —  массовая гибель рыбы от удушья, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода.  


Замор на томских водоемах — явление достаточно распространенное. Он происходит, когда городские озера заваливают снегом, а потом наступают заморозки и они промерзают. К тому же водоемы Томска маловодные и имеют глубину до двух метров. По словам экспертов, для сохранения рыбы глубина должна быть не менее трех.


При этом от недостатка кислорода обычно гибнут елец, плотва, окунь, лещ, щука. А вот карась, карп и ротан, обитающие, например, в Белом озере, более устойчивы к недостатку кислорода, поэтому на озере замора нет.

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